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賈永婕11年前看經典賽「1舉動樂極生悲」　哭著出球場：有記取教訓

記者蔡宜芳／綜合報導

賈永婕回憶起2013年在日本看世界棒球經典賽的經歷，當時中華隊在延長賽中以一分之差輸給日本隊，讓她感到無比遺憾和難過，「那時我們瞬間腦中一片空白，身體僵硬無法動彈……好恨啊，好難過啊……好想贏啊！無法接受瞬間被逆轉的比數眼淚不爭氣的一直掉。」

外送用▲▼賈永婕11年前看經典賽「1舉動樂極生悲」：有記取教訓。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕日前到東京觀看台日大戰。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕坦言，11年前自己吃了一記教訓，「11年前年紀小不懂事，中華隊每打出一球我就大聲地跟隔壁的日本球迷用日文說『謝謝』。這次我們一直告訴自己，比賽還沒結束，不要高興得太早，深怕樂極生悲。」

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而這次在迎接冠軍的剎那，賈永婕完全不敢相信，還被堂弟捏臉問：「妳痛不痛，妳痛不痛，這到底是不是真的？」她回說：「很痛啦！你為什麼不捏你自己的要捏我？」堂弟回答：「因為我有捏我自己覺得很痛，但是我還是怕這不是真的，所以就捏妳。」

▲▼賈永婕11年前看經典賽「1舉動樂極生悲」：有記取教訓。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕分享11年前看經典賽的回憶。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕感嘆，這次越過重重關卡得來不易的冠軍，真的非常珍貴，所有的台灣球迷幾乎都在東京巨蛋待到11點多還捨不得離開，「謝謝Team Taiwan 我們哭得好爽喔！原來世界冠軍是這樣的感覺，有一點不真實但爽爆了。」

【賈永婕全文】

從來沒有想過兩次來日本看棒球都是哭著離開球場，2013年不敢置信從贏到被追平，延長賽以一分之差飲恨。那時我們瞬間腦中一片空白，身體僵硬無法動彈……好恨啊，好難過啊……好想贏啊！無法接受瞬間被逆轉的比數眼淚不爭氣的一直掉。
昨天迎接冠軍的那一刻所有的情緒瞬間炸裂。比賽時的緊張與壓抑瞬間釋放。我這次有記起教訓，11年前年紀小不懂事，中華隊每打出一球我就大聲地跟隔壁的日本球迷用日文說謝謝。這次我們一直告訴自己比賽還沒結束不要高興的太早深怕樂極生悲。
甚至已經確定的冠軍的那一霎那還有一個聲音一直問這到底是不是真的！然後我的堂弟就很用力的捏我的臉說：你痛不痛，你痛不痛，這到底是不是真的？很痛啦！你為什麼不捏你自己的要捏我？堂弟：因為我有捏我自己覺得很痛，但是我還是怕這不是真的，所以就捏你。
這越過重重關卡得來不易的冠軍真的好珍貴啊。所有的台灣球迷幾乎都在東京巨蛋混到11點多還捨不得走。
謝謝Team Taiwan 我們哭得好爽喔！原來世界冠軍是這樣的感覺有一點不真實但爽爆了。

很多球迷朋友都在敲碗這個冠軍獎盃是否可以在台北101展出。我也要敲碗敲敲敲，真的好想看喔！我們都準備好了喔！隨時Stand by!
順便告訴大家台北101明天即將展出這次中華隊12強的全隊簽名球衣、全隊簽名特別紀念球、實戰壘包。
我要許願：下一次我們要在國際賽唱國歌
記得來喝啤酒喔，賈董找時間去跟你們乾杯

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世界12強棒球賽, 台日大戰, 賈永婕

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