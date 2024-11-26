吳宗憲第4個女兒「想35歲結婚生子」！　被問理想型全說了

記者王靖淳／綜合報導

女星Miusa（妙莎）在節目《綜藝大熱門》中被主持人吳宗憲挖掘後出道，還因此獲得「吳宗憲第4個女兒」的封號，最近她上「樂天女孩」琳妲的YouTube頻道聊感情觀，大方分享理想型的條件，除了透露自己交過5任以上的男友之外，同時也坦言想在35歲時完成結婚生子的夢想。

▲妙莎有「吳宗憲第4個女兒」的封號。（圖／翻攝自Instagram／ah_miu0810）

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影片中，當妙莎被琳妲問到曾交往幾任男友時，她大方表示：「反正肯定超過5個。」並坦承自己對未來的感情與家庭有明確期望，尤其在談及能否接受「不婚不生」的男友時，她直言：「我是想結婚生小孩的，對於我來說，女人既然有一個孕育功能，我就希望我可以有小孩。」妙莎坦言，她自身因單親家庭，所以希望未來能給孩子一個完整的家庭。

▲妙莎坦言交過5任以上的男友。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

至於結婚生子的規劃，妙莎透露原本打算在22歲結婚，因為她的媽媽在21歲就生下她，她想像媽媽一樣，但隨著時間的推移，計畫一再延後，「我現在給自己設在35歲，我一定要生小孩，我想要生兩個。」並表示自己的理想型是很高、星座最好是雙魚座的男生。

▲妙莎希望35歲可以結婚生子。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

此外，妙莎坦言近期較少在螢光幕前亮相，原因是目前希望回歸於自己，調整身心狀態，「我目前會比較想要先回歸於自己，因為身心狀態欠佳。」當被琳妲問到很少參與綜藝節目的原因，妙莎更語出驚人地表示：「怕我真的太常上，我會變諧星。」

▲妙莎解釋最近少在螢光幕前出現的原因。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）