記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手向蕙玲近日推出新專輯《愛情約定》，新歌〈孟婆淚〉為三立八點檔《願望》的片頭曲。以向蕙玲擅長的情歌娓娓唱出對愛的期待與釋懷，而動人的情歌，在錄音室卻讓她心情起伏大到哭成淚人兒，向蕙玲分享每首新歌，都會用手抄寫歌詞一遍，結果被歌詞「孟婆的淚 一滴啊 改變命 重新愛我你肯嗎」，瞬間淚崩，一直卡關，花了好些時間，調整情緒才順利過關。

▲向蕙玲推出新歌〈孟婆淚〉。（圖／豪記提供）

向蕙玲直說被這句歌詞感動，想到這些年感情的路上與身邊閨密遇到的情路心事，不禁感嘆真愛難求，更覺得永恆是個奢望，「儘管如此，我仍不放棄追愛，但也有可能獨身走人生旅程的打算，世事多變化，自己一人就是家的所在，一人更要活得精彩！」

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MV以穿越時空的愛情故事為主軸，向蕙玲一人分飾兩角，追尋苦等的遺落千年之愛，向蕙玲說出道以來專注歌唱，從未演過戲，之前有不少八點檔戲劇邀約，因為怕無法完美詮釋而婉拒，這次接到腳本時曾懷疑自己能否勝任，但總算跨出第一步，直呼是難忘的體驗。

▲向蕙玲古裝扮相出演MV。（圖／豪記提供）

不過因劇情需要她掉淚，導演竟然要求她可否單眼落淚，讓她超傻眼，而最後一場戲則是吐血身亡的戲，因為戲服白紗易髒，導演要求最多只能兩次機會，「當下我超緊張的，深怕鮮血沾上雪白戲服，表情如果不到位就慘了，因而就悲從中來的，狠咬破口中的特製糖血漿，沒想到一鏡就過關，導演還誇讚我吐血吐得非常好很唯美，讓我心情五味雜陳。」