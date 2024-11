連環殺人魔入獄「把獄友當耶穌」　告解凌虐全過程…竟成破案關鍵

記者黃庠棻/台北報導

Discovery頻道最新紀錄片系列《性本惡:連環殺手與救世主》(Born Evil: The Serial Killer and the Savior),由《變形金剛》系列導演麥可貝(Michael Bay)擔綱製作人,深入探究美國連環殺人魔哈登克拉克(Hadden Clark)的生平及多次罪行。

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡:連環殺手與救世主》。(圖/Discovery提供)

為了追尋真相,麥可貝不僅獨家訪問仍在獄中的哈登,更牽線眾多受害者家屬和協助破案的檢調人員受訪。其中一位關鍵的「獄友」,鉅細靡遺地拼湊出完整的案件細節,剖析導致哈登走上不歸路的罪惡源頭。每星期日晚間10點鎖定Discovery頻道《性本惡:連環殺手與救世主》,揭開邪惡的化身。

▲美國連環殺人魔哈登克拉克。(圖/Discovery提供)

在哈登克拉克的親弟弟傑夫瑞(Geoff)眼中,哈登從小就顯得不對勁,像是他在餐廳工作時,竟會在處理完生肉後,飲下盤子上殘留的血液,這也導致他在1985年遭海軍醫院餐廳解僱。

▲美國連環殺人魔哈登克拉克一家。(圖/Discovery提供)

失去經濟來源的哈登,不得已只能搬到弟弟家中暫住,直到1986年5月31日,傑夫瑞再也無法忍受哈登的行為舉止,將他趕出家門。傑夫瑞原以為從此可以過上清靜的生活,卻沒想到當時年僅6歲、住在隔壁的米雪兒多爾(Michele Dorr)也在同日失蹤。

▲6歲的米雪兒失蹤。(圖/Discovery提供)



傑夫瑞的女兒和米雪兒經常玩在一塊,兩家關係十分要好,那天下午,米雪兒穿著粉紅色和白色圓點泳衣在家中後院玩耍,最後一次被目擊的身影是她和哈登單獨待在一起。

傍晚米雪兒的爸爸發現女兒尚未返家,報警時已為時過晚,米雪兒彷彿從世界上憑空消失,所有人都遍尋不著,警方甚至一度懷疑爸爸就是兇手。多年後,警方在克拉克家二樓發現被浸泡及清理過的木地板,才找到米雪兒已遭遇不測的證據,並將哈登逮捕歸案。

哈登的獄友傑克楚伊特(Jack Truitt)則扮演了完全破案的關鍵。入獄後,哈登深信傑克就是「耶穌」的化身,並認為只要向他懺悔自己的所作所為,便能得到寬恕。哈登憑藉對於傑克的高度信任,親口告解大量的犯案細節,例如綁架和凌虐米雪兒的過程,手法冷血且殘酷無比,卻也顯現出哈登對於「謀殺」的熟稔經驗。

▲哈登深信獄友傑克是耶穌。(圖/Discovery提供)



除此之外,還有大量的細節敘述和手繪圖稿,這些證據紛紛指向更多懸而未決的命案。1994年,另一名女性蘿拉胡特林(Laura Houghteling)遇害後,兇手哈登甚至男扮女裝以混淆視聽,使案情陷入膠著。

對此,哈登卻聲稱是「另一位女性人格所為」,種種詭異行為令人不寒而慄。在本紀錄片中,麥可貝除了訪問受害者親友、調查人員及「耶穌」傑克外,亦透過電話錄音的方式取得哈登的現身說法,多方角度完整還原事件始末,也使連環殺手的輪廓在觀眾眼中更加立體。每星期日晚間10點,鎖定Discovery頻道《性本惡:連環殺手與救世主》播出。