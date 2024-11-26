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連環殺人魔入獄「把獄友當耶穌」　告解凌虐全過程…竟成破案關鍵

記者黃庠棻／台北報導

Discovery頻道最新紀錄片系列《性本惡：連環殺手與救世主》（Born Evil: The Serial Killer and the Savior），由《變形金剛》系列導演麥可貝（Michael Bay）擔綱製作人，深入探究美國連環殺人魔哈登克拉克（Hadden Clark）的生平及多次罪行。

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

為了追尋真相，麥可貝不僅獨家訪問仍在獄中的哈登，更牽線眾多受害者家屬和協助破案的檢調人員受訪。其中一位關鍵的「獄友」，鉅細靡遺地拼湊出完整的案件細節，剖析導致哈登走上不歸路的罪惡源頭。每星期日晚間10點鎖定Discovery頻道《性本惡：連環殺手與救世主》，揭開邪惡的化身。

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▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

▲美國連環殺人魔哈登克拉克。（圖／Discovery提供）

在哈登克拉克的親弟弟傑夫瑞（Geoff）眼中，哈登從小就顯得不對勁，像是他在餐廳工作時，竟會在處理完生肉後，飲下盤子上殘留的血液，這也導致他在1985年遭海軍醫院餐廳解僱。

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

▲美國連環殺人魔哈登克拉克一家。（圖／Discovery提供）

失去經濟來源的哈登，不得已只能搬到弟弟家中暫住，直到1986年5月31日，傑夫瑞再也無法忍受哈登的行為舉止，將他趕出家門。傑夫瑞原以為從此可以過上清靜的生活，卻沒想到當時年僅6歲、住在隔壁的米雪兒多爾（Michele Dorr）也在同日失蹤。

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

▲6歲的米雪兒失蹤。（圖／Discovery提供）

傑夫瑞的女兒和米雪兒經常玩在一塊，兩家關係十分要好，那天下午，米雪兒穿著粉紅色和白色圓點泳衣在家中後院玩耍，最後一次被目擊的身影是她和哈登單獨待在一起。

傍晚米雪兒的爸爸發現女兒尚未返家，報警時已為時過晚，米雪兒彷彿從世界上憑空消失，所有人都遍尋不著，警方甚至一度懷疑爸爸就是兇手。多年後，警方在克拉克家二樓發現被浸泡及清理過的木地板，才找到米雪兒已遭遇不測的證據，並將哈登逮捕歸案。

哈登的獄友傑克楚伊特（Jack Truitt）則扮演了完全破案的關鍵。入獄後，哈登深信傑克就是「耶穌」的化身，並認為只要向他懺悔自己的所作所為，便能得到寬恕。哈登憑藉對於傑克的高度信任，親口告解大量的犯案細節，例如綁架和凌虐米雪兒的過程，手法冷血且殘酷無比，卻也顯現出哈登對於「謀殺」的熟稔經驗。

▲麥可貝製作紀錄片《性本惡：連環殺手與救世主》。（圖／Discovery提供）

▲哈登深信獄友傑克是耶穌。（圖／Discovery提供）

除此之外，還有大量的細節敘述和手繪圖稿，這些證據紛紛指向更多懸而未決的命案。1994年，另一名女性蘿拉胡特林（Laura Houghteling）遇害後，兇手哈登甚至男扮女裝以混淆視聽，使案情陷入膠著。

對此，哈登卻聲稱是「另一位女性人格所為」，種種詭異行為令人不寒而慄。在本紀錄片中，麥可貝除了訪問受害者親友、調查人員及「耶穌」傑克外，亦透過電話錄音的方式取得哈登的現身說法，多方角度完整還原事件始末，也使連環殺手的輪廓在觀眾眼中更加立體。每星期日晚間10點，鎖定Discovery頻道《性本惡：連環殺手與救世主》播出。

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