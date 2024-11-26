發文告白陳傑憲被罵「性騷擾」！　律師李怡貞傻眼：閱讀障礙？

記者劉宛欣／綜合報導

台灣隊長陳傑憲在賽後第一時間舉著MVP獎座四處尋找老婆綺綺（Hailey）蹤影，又在慶功宴上哄小孩，好男人模樣令大批女粉暈船。知名律師李怡貞也是被圈粉的其中之一，甚至在臉書開玩笑「終於理解當小三是情有可原」，不過此番言論卻引來部分人批評，對此她連發數篇貼文無奈發聲直言「想帶風向也要努力一點」。

▲陳傑憲寵妻行為迷暈全台灣女粉。（圖／翻攝自郭俊麟IG）

李怡貞深夜在臉書發文「你們覺得我在發花癡，但實際上我在加班熬夜研究打小三的狀紙」，對於自己開玩笑的言論被曲解，她無奈指出「理解小三的起心動念vs當人小三還是有很大的距離，能當正宮誰想當小三？」並進一步喊話批評自己的人「不要抹黑，我從來一律都是正宮，誰說我想當小三？閱讀障礙還是標題黨？想帶風向也要努力一點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞發文反擊。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

此外，李怡貞還提及近日捲入疑似霸凌害下屬輕生的謝宜容為例「一條生命就這樣被霸凌的方式逼到沒了，而惡人卻總還是邪惡的在笑著」，並且表示「胡扯亂攪的事情一直在扭曲，旁人無聲或是訕笑，其實都是一種霸凌，自己要有獨立思考的判斷能力」。

李怡貞也自嘲笑稱「謝謝大家都覺得我夠格可以當陳傑憲的小三」，她也呼籲在網路上胡亂批評自己的網友，到她的臉書粉絲專頁看清楚貼文，至於有部分人認為她「性騷擾」，她無奈回擊「你們可能要去上一下法律課程，到底平常都在看什麼粉專啊？才會有這種錯誤的認知」。