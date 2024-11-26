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孫生「想幫媽組女團出歌」！　PO文求解：有推薦的人選嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生日前拍片幫剛出獄不久的媽媽找住處，平時會在社群記錄生活的他，今（26）日突然在Threads發文透露，想幫媽媽組團出歌，並藉此詢問網友有無推薦的合適人選。

▲孫生想幫媽組團出歌。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生日前拍片幫媽找住處。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生在貼文中幽默地詢問：「我最近想幫我媽組女團出歌，有推薦的人選嗎？」貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，除了表示有趣之外，同時也紛紛留言給予他意見，「慧慈」、「如花」、「小A辣」、「彩樺姐」、「白癡公主」、「法拉利姐」、「PEETA前任」、「唱跩個屁那位」，甚至還有人搞笑建議他扮女裝，和媽媽一起組團出歌。

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▲▼孫生（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生想幫媽組團出歌。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生日前才拍片分享自己幫媽媽在淡水找到月租4千住處的過程，影片中可以看到他與房東簽訂租屋合約，並表示「跟我媽住在一起跟上心靈課程二選一，我要上心靈課程。」孫生也提到很多人問他為何不跟媽媽同住，他直言：「我試過了，除了基本的怪盜基德以外，她可能會偷朋友東西、會一直吵架，那很可怕，真的很可怕，你們不懂。」同時也調侃對方好幾次因為竊盜而入獄的往事。

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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