50歲李奧納多爆秘婚！　收山情定「26歲辣模女友」破除魔咒

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）現年已經50歲，除了演藝事業以外，他的感情生活也一直是矚目焦點，交往對象年紀幾乎沒有超過25歲。然而，近日外媒驚傳情場浪子或許即將收心，與26歲的義大利女模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）秘密訂婚，不只打破了25歲魔咒，還將成為他的一生伴侶。

▲李奧納多狄卡皮歐傳出秘婚辣模女友。（圖／達志影像／美聯社）

李奧納多狄卡皮歐的情史精彩，歷任女友包含各國辣模與女星，但無一例外地，每任女友年齡均未超過25歲。2022年他曾與阿根廷辣模卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）傳出有意結婚，但就在對方年滿25歲後，兩人卻被爆分手，又一次坐實了他「不交往25歲以上女友」的標籤，成為網友熱議與調侃的對象。

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根據外媒《每日郵報》報導，有傳言指出李奧納多已情定「第58任女友」維多利亞伽里蒂，兩人近日低調訂婚。事實上，維多利亞7月就被發現左手無名指上出現了鑽戒，引發外界對婚訊的猜測，但雙方始終保持沉默。

▲維多利亞伽里蒂現年已26歲。（圖／翻攝自Vittoria Ceretti Instagram）

對於外界的評價，李奧納多狄卡皮歐早前曾被友人透露，他其實非常渴望一段「成熟且穩定」的感情，對於被貼上「情場浪子」標籤感到無奈。如今若訂婚傳聞屬實，代表他終於如願以償，迎來人生新階段。不過，對於此消息，男女雙方目前尚未正面回應。