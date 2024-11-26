記者蔡琛儀／台北報導

金曲獎「最佳演唱組合」椅子樂團由主唱兼吉他手詠靖、主唱兼吉他手仲穎以及貝斯手伯元組成，並推出新歌〈倖存者〉，歌詞內跟「火」有許多連結，事實上今年八月椅子樂團公司的錄音室發生火災，他們五年來在錄音室裡錄過無數作品，擁有許多回憶，一把大火讓錄音室器材、實體專輯、周邊商品甚至三座金曲獎獎座等紀念物都付之一炬，損失金額超過500萬元，讓團員相當難過。

▲椅子樂團推出新歌〈倖存者〉。（圖／明天的歌有限公司提供）

椅子樂團表示：「我們在這間錄音室超過五年，超過四張作品都在這裡完成，很像自己的家都不見了。而不幸中的大幸，就是所有檔案都有備份起來，只是最近錄音就必須另外租錄音室進行，之後會重新整修，現在就先努力把工作做好，預估整修金額應該也是得花上數百萬。」〈倖存者〉歌曲製作剛好在這段艱難的時期完成，是椅子樂團最深刻的一次製作經歷，也是一段等待錄音室重建的療傷重建過程。

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歌曲以真實感情經歷為創作靈感，邀請金曲製作團隊參與製作。MV中，新生代實力派演員曾敬驊與林奕嵐同台飆戲，曾敬驊與林奕嵐都是第一次跟樂團合作，曾敬驊表示自己曾去過大港開唱等音樂節，很開心能有這次的合作機會，第一次聽完〈倖存者〉這首歌，就跟經紀人說一定要接下這工作；林奕嵐私下則時常聆聽獨立樂團作品，對於能跟椅子樂團合作，感到相當興奮。

▲曾敬驊與林奕嵐在MV中飆戲。（圖／明天的歌有限公司提供）

敬業的曾敬驊以逼真的燒燙傷妝裸上半身，赤腳行走於布滿碎石與木片的廢墟場景，全神貫注地投入角色，自我要求相當高的他，即使已拍到凌晨兩點還是主動要求導演多嘗試幾次，以確保完美呈現；而林奕嵐以細膩而空靈的演技，完美展現角色複雜的情緒轉折，讓人忽略她其實是劇中造成毀滅性火災的縱火者。