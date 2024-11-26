館長直播自爆「做過球版」簽賭！大喊：我賭博時你還在媽媽10塊

記者劉宛欣／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，棒球熱潮席捲全台，成為近日來最熱門的話題之一。知名網紅「館長」陳之漢昨晚直播中，卻因一段關於棒球的發言引發網友批評，原因是有網友詢問他是否曾認真看過棒球時，館長馬上表示：「有！因為那時候我做球版嘛！不認真看都不行嘛！」一句話直接引爆網友討論。

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書）

球版指的就是運動地下賭盤，館長坦言過去為了球版不得不專注於比賽：「看到一支全壘打就要擔心是要跑路了，還是想辦法湊錢。」他強調當時看比賽的專注程度，甚至形容自己「望穿秋水、看破電視機」，不過他也提到自己現在已脫離，對棒球的關注也減少了，在直播中他甚至說「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加。」

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▲館長直播畫面。（圖／翻攝自館長YT）

館長言論一出，立刻引起許多棒球迷不滿，批評他「竟然公開說他以前有在搞職棒賭盤」，前議員邱威傑（呱吉）也發文嘲諷「真帥，real talk」，網友紛紛氣憤地留言「這就是重傷台灣棒球的根源，馬的是都忘記當年假球案嗎」、「簽賭是球迷、球星甚至全民當年的痛，他真敢承認」、「當初不就是簽賭差點把台灣職棒整個送走的嗎」、「這個人說的好像做簽賭多光榮一樣 ? 好可憐」。

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