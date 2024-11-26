ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《艾嘉食堂》拍攝內幕曝！　楊祐寧吐槽王大陸「出包不自覺」還原怒氣對話

記者孟育民／台北報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到實境節目《艾嘉食堂》成員楊祐寧以及王大陸，兩人和與峮峮、代班主持人阿本暢聊節目中發生的有趣互動，談到和張艾嘉共同在蘇梅島開餐廳，楊祐寧說：「跟張姐壓力比較大的是，她做事很認真，我們比較不認真，我們有希望可以拖累她，可惜拖累不了。」更表示張艾嘉現場都不用唸人，只要一個眼神就能讓大家繃緊神經。

▲▼王大陸、楊祐寧錄製《星光雲！RUN新聞 》。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

▲▼楊祐寧坦言張艾嘉工作壓力。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王大陸、楊祐寧錄製《星光雲！RUN新聞 》 。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

實境節目《艾嘉食堂》由張艾嘉領軍，帶領楊祐寧、柯佳嬿、王大陸一起到泰國蘇梅島經營餐廳。楊祐寧在餐廳擔任店經理，內外場都要兼顧，他表示：「我在學生時期在很多餐廳打工，我外場內場都做過，做經理這個角色是要幫內外場互相協調，我們點餐還是交給王大陸，他就是一個super idol的笑容！」王大陸則苦笑點餐遇到很多困難，但只要一遇到難題就立馬丟給楊祐寧處理。

▲▼王大陸、楊祐寧錄製《星光雲！RUN新聞 》 。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

▲王大陸在當地深受客人喜愛。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

阿本忍不住問王大陸「有沒有現場出包，但沒跟任何人講？」楊祐寧則吐槽：「不是出了一個包，他是不覺得那是包，比如我們做雞蛋糕，他就是想要擺盤，想擠鮮奶油在旁邊，但他擠的樣子我會跟他說『王大陸你敢給我端出去試看看』，不接受！」

▲▼王大陸、楊祐寧錄製《星光雲！RUN新聞 》 。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

▲▼楊祐寧吐槽王大陸。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

▲▼王大陸、楊祐寧錄製《星光雲！RUN新聞 》 。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

在拍攝節目期間，恰巧碰到泰國熱浪，當地還發出公告「希望民眾不要出門」，而餐廳開在海灘邊，導致熱氣加劇，現場幾乎沒有客人光顧，張艾嘉甚至熱到中暑，楊祐寧立馬幫她刮痧，「我們還跟張姐說妳就休息，今天那麼熱也不會有客人，結果她刮完痧就去店裡，壓力大不大，你敢反抗嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

推薦閱讀

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

發文告白陳傑憲被罵「性騷擾」！　律師李怡貞傻眼：閱讀障礙？

發文告白陳傑憲被罵「性騷擾」！　律師李怡貞傻眼：閱讀障礙？

快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事

快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

發文告白陳傑憲被罵「性騷擾」！　律師李怡貞傻眼：閱讀障礙？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王大陸, 張艾嘉, 艾嘉食堂, 楊祐寧, 柯佳嬿, 峮峮, 星光雲！RUN新聞, 阿本

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 館長直播自爆「做過球版」簽賭！大喊：我賭博時你還在媽媽10塊
  2. 《艾嘉食堂》拍攝內幕曝！　楊祐寧吐槽王大陸「出包不自覺」還原怒氣對話
  3. 福原愛近況照疑修過頭！　陸網認不出：像微胖版林志玲
  4. 孫生「想幫媽組女團出歌」！　PO文求解：有推薦的人選嗎？
  5. 女星出道21年...竟「狠推多部八點檔戲劇邀約」　拒演原因曝光
  6. Energy新加坡開唱驚爆「預算不足」!　紅毯只有1公尺...畫面曝光
  7. 金曲組合錄音室慘遭大火　獎座也被燒光「損失超過500萬」！
  8. 林萱瑜「身體失調狂冒痘」！　找出原因遭Junior虧：把自己弄壞掉
  9. 球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份
  10. 50歲李奧納多爆秘婚！　收山情定「26歲辣模女友」破除魔咒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366