《艾嘉食堂》拍攝內幕曝！　楊祐寧吐槽王大陸「出包不自覺」還原怒氣對話

記者孟育民／台北報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到實境節目《艾嘉食堂》成員楊祐寧以及王大陸，兩人和與峮峮、代班主持人阿本暢聊節目中發生的有趣互動，談到和張艾嘉共同在蘇梅島開餐廳，楊祐寧說：「跟張姐壓力比較大的是，她做事很認真，我們比較不認真，我們有希望可以拖累她，可惜拖累不了。」更表示張艾嘉現場都不用唸人，只要一個眼神就能讓大家繃緊神經。

▲▼楊祐寧坦言張艾嘉工作壓力。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

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實境節目《艾嘉食堂》由張艾嘉領軍，帶領楊祐寧、柯佳嬿、王大陸一起到泰國蘇梅島經營餐廳。楊祐寧在餐廳擔任店經理，內外場都要兼顧，他表示：「我在學生時期在很多餐廳打工，我外場內場都做過，做經理這個角色是要幫內外場互相協調，我們點餐還是交給王大陸，他就是一個super idol的笑容！」王大陸則苦笑點餐遇到很多困難，但只要一遇到難題就立馬丟給楊祐寧處理。

▲王大陸在當地深受客人喜愛。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）



阿本忍不住問王大陸「有沒有現場出包，但沒跟任何人講？」楊祐寧則吐槽：「不是出了一個包，他是不覺得那是包，比如我們做雞蛋糕，他就是想要擺盤，想擠鮮奶油在旁邊，但他擠的樣子我會跟他說『王大陸你敢給我端出去試看看』，不接受！」

▲▼楊祐寧吐槽王大陸。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

在拍攝節目期間，恰巧碰到泰國熱浪，當地還發出公告「希望民眾不要出門」，而餐廳開在海灘邊，導致熱氣加劇，現場幾乎沒有客人光顧，張艾嘉甚至熱到中暑，楊祐寧立馬幫她刮痧，「我們還跟張姐說妳就休息，今天那麼熱也不會有客人，結果她刮完痧就去店裡，壓力大不大，你敢反抗嗎？」