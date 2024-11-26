Energy新加坡開唱驚爆「預算不足」!　紅毯只有1公尺...畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天團Energy日前到新加坡開唱，是他們首次的海外演唱會，書偉因演出電影《春行》而受邀參與金馬獎盛會，但因演唱會和金馬獎同一天，他只好缺席金馬獎，為此，Energy成員們在舞台上驚喜為書偉鋪上紅地毯，讓他在新加坡也能走到金馬紅毯。

▲Energy幫無法去金馬獎的書偉準備紅毯。（圖／相信音樂提供）

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但他們也搞笑透露因「預算不足」所以紅毯只有短短1公尺，惹得全場哈哈大笑，不過Energy也有趣解圍，將紅毯一段一段接上，讓書偉能享受地走上紅毯，並發表得獎感言：「我要謝謝全場等了我們20年的新加坡好朋友們，今天這個獎是屬於大家的！我好想念你們啊，謝謝大家我得獎了！」

當天粉絲除了在場外發起16蹲舞蹈應援，更在演出時舉起應援板並排字「SG♥EG」，讓Energy感動不已。Energy也特別開放歌迷告白許願，其中一位舉著坤達牌子的粉絲說：「其實我22年前超愛Toro！」團員們補槍：「意思是她現在不愛了，不要走心！」粉絲解釋：「Toro現在有熟男的魅力，但坤達現在是我們的精神指標。」坤達為Toro說明：「就是你現在很成熟，不像以前那麼幼稚，沒關係啦至少她以前喜歡過你。」Toro雖然走心但也釋懷的表示：「沒關係，現在我一眼看過去很多都是寫我的名字！」

▲▼Energy新加坡開唱，嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

安可曲帶來經典歌曲〈多愛我一天〉，團員們也一一告白新加坡粉絲，上個月的新加坡簽唱會因感觸太深而提早離席的Toro，也分享當時的心情：「上次簽唱會太感動，心理衝突太大所以沒有陪大家到最後；這次來新加坡就好像第一次開演唱會，命運讓我們再走在一起，應該也有滿足大家的遺憾吧！」

而坤達感謝新加坡給他許多難忘回憶，更直言這裡就是Energy的第二個家：「2002年我們第一次來宣傳，結下很多緣分，這次復出我們都看著彼此長大，感覺粉絲都變漂亮了！」主唱阿弟感動得一度說不出話：「我有很多話想對大家說，但我把我的聲音留在歌聲裡。」最後再帶來〈把手給我〉、〈放手〉、〈星期五晚上〉，更預告明年1月五月天的新加坡演唱會，Energy會再來為大家表演。