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《死侍與金鋼狼》吸13.3億票房「在家也能看了」　平台上架日曝光

記者黃庠棻／台北報導

榮登全美影史限制級電影票房寶座、全球狂賣13.3億美元的年度爽片《死侍與金鋼狼》(Deadpool and Wolverine)即將於12月10日飆速上架CATCHPLAY+。

▲《死侍與金鋼狼》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《死侍與金鋼狼》即將在CATCHPLAY+上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

由好萊塢巨星萊恩雷諾斯和休傑克曼聯手出擊，除了死侍口無遮攔的嗆辣幽默、金鋼狼暴力又痛快的血腥殺戮、還有超多重量級經典角色回歸。演員陣容一字排開超華麗，讓觀眾看得超過癮，其中又以再度演出「霹靂火」的克里斯伊凡最令人驚喜。

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▲《死侍與金鋼狼》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《死侍與金鋼狼》即將在CATCHPLAY+上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

日前，導演薛恩李維與萊恩雷諾斯接受Collider網站深度專訪，導演透露能邀請到克里斯演出，全靠萊恩的好人緣及神助攻，他表示萊恩在10分鐘之內為角色「霹靂火」寫出史上最狂、最髒的獨白，讓克里斯看了超喜歡立馬答應加入，現場更是將台詞倒背如流，只拍了兩次就成功拍完。萊恩也讚賞克里斯超專業，反而是自己在旁邊一直笑場，還好他戴著死侍面具沒有人發現，不然就要害克里斯NG重來了。

▲《死侍與金鋼狼》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《死侍與金鋼狼》即將在CATCHPLAY+上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，在《死侍與金鋼狼》中還出現「X-23」達芙妮基恩、「刀鋒戰士」衛斯理史奈普、「幻影殺手」珍妮佛嘉納以及「金牌手」查寧塔圖等角色，導演薛恩李維分享，在寫劇本時已經將這四位角色寫入故事中，而他們也都答應了演出，還提早一星期來到倫敦接受訓練，但卻在開拍前一天爆發演員工會罷工，拍攝一度中斷陷入絕望，沒想到數月後他們仍願意再次回到片場完成演出，讓導演大為感動。

▲《死侍與金鋼狼》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《死侍與金鋼狼》即將在CATCHPLAY+上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

其中，衛斯理史奈普的回歸對於曾與他在《刀鋒戰士3》合作的萊恩雷諾斯來說更是意義非凡，萊恩還分享《死侍與金鋼狼》在聖地牙哥國際漫畫展放映時，現場觀眾看到「刀鋒戰士」出場時的熱烈反應，場面熱血沸騰讓他一度激動到哭出來，直呼衛斯理是真正的電影巨星。想一窺票房鉅作《死侍與金鋼狼》擄獲全球影迷的超強魅力，請鎖定CATCHPLAY+影音平台。

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