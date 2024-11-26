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吳君如金馬新片「靈感來自《關鍵時刻》」　監製認：寶傑告訴我的

記者黃庠棻／台北報導

香港票房飆出近8000萬台幣賣座佳績的愛情喜劇片《我談的那場戀愛》，由金馬獎話題女王吳君如、歌壇人氣王張天賦領銜主演，即將在本週五（29日）全台上映。

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

電影以搞笑浪漫的網戀詐騙題材引發觀眾共鳴，吳君如從內斂壓抑到戀愛時心花怒放的反差，及情緒累積到頂點一次爆發宣洩，令人感受何謂「最傷心的時候是會笑的」，精湛動人演出再創個人演技天花板。

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《我談的那場戀愛》在台多場特映會口碑爆棚獲一致好評，榮登媒體人及影評封為「2024年最愛港片」冠軍。13歲小影后林品彤觀影後大讚「真的很喜歡演員們的表現，感覺非常真實！也很喜歡劇情中的驚喜反轉。」

本片入圍金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎，睽違21年再度問鼎金馬影后的吳君如旋風來台19小時力挺，不僅與許光漢在頒獎時借位接吻掀高潮，並揪男神一起看這部電影「談戀愛」，宣傳做好做滿，更與李安導演、金馬執委會主席李屏賓在劇組慶功After party上相見歡，她開心挽著李安和李屏賓合影，高呼「我們再瘋狂一次吧！」

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、李安相見歡。（圖／甲上娛樂提供）

2007年吳君如與李安頒發金馬影帝前上演經典的「撕信封」橋段，當時她不斷跟李安導演說著「你瘋狂一次好嗎？」沒想到17年後吳君如仍記憶猶新並重現這句台詞，令在旁的李安導演不禁莞爾；吳君如也把握機會向大導毛遂自薦，希望將來能演出李安導演的作品，李安秒答應「會的。」

此外，吳君如也與導演何妙祺、監製陳慶嘉、資深演員陳輝虹高舉電影情節中的海鹽啤酒，歡慶電影在香港賣座8000萬台幣，預祝台灣票房也順利開紅盤！

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

導演何妙祺、監製陳慶嘉、美術總監莫少宗、剪接師杜師頌來台出席金馬影展映後座談，透露當初關於情騙集團的田野調查其實是取材自劉寶傑主持的《關鍵時刻》，陳慶嘉妙語如珠表示自己是《關鍵時刻》的忠實粉絲，笑說「是寶傑告訴我的！有次節目解構亞洲區詐騙集團的運作，就有提到劇本創作來自台灣，騙子在緬甸KK園，而黑錢則運到印尼和馬來西亞洗。」

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

共同編劇何妙祺、陳慶嘉以此為立基點，發想出片中詐騙集團的辦公室有一面業績牆，部門細分為騙子組成的「推銷部」、制定角色人設的「編劇組」、偽造圖片和網站的「美術組」，集團首腦和幹部組成的「危機應變小組」則會不定期召開會議。

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

製作上，雖然成功贏得「首部劇情電影計劃」800萬港幣（約3350萬台幣）資金支持，仍不足以負擔吳君如的片酬和業界頂尖的金獎幕後團隊，她很感謝監製陳慶嘉不斷幫她刷人情卡，很多人只收紅包友情相挺，女主角吳君如也願意不收片酬演出，票房理想再分紅。如今香港票房與口碑皆成績亮眼，是近期最具話題的愛情喜劇片，導演何妙祺表示雖後續還要等戲院拆帳，但吳君如的分紅總算有著落。

▲吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

電影後段在北海道札幌取景，札幌電視塔、大通公園及路面電車等知名景點都入鏡，氛圍浪漫悠閒，對此導演何妙祺說「人在不熟悉的地方，更容易放下平日的自己，所以劇情設計上一定要去外地，而且我從以前就想著，如果我當電影導演，一定要去日本拍攝。」

▲吳君如主演的《我談的那場戀愛》，鄧麗欣(左起)、張天賦、陳輝虹在片中共組情騙集團。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

陳慶嘉坦言以本片製作費要去外地不太可能，所幸札幌市政府願意資助海外電影拍攝，簡直是上天給的禮物。導演何妙祺感恩表示「很感謝整個團隊，每個人都很用心，作為一個新導演不知道為何這麼好運，甚至何德何能，不了解的人會以為是一個很大型的製作，因為全部人都是行業內的菁英。」

▲吳君如主演的《我談的那場戀愛》，鄧麗欣(左起)、張天賦、陳輝虹在片中共組情騙集團。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如、張天賦主演《我談的那場戀愛》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

電影描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案還是談了一場戀愛？《我談的那場戀愛》由華映娛樂代理、甲上娛樂發行，11月29日將在全台上映。

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