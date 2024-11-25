專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說

記者黃庠棻／專訪

女星韓瑜睽違一年回歸主演台劇《阿榮與阿玉》，這一次她飾演個性直率又瀟灑的寺廟主委，與柯叔元有不少對手戲，甚至還談起了黃昏之戀，戲劇播出後受到不少討論。對此，韓瑜接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方談及拍攝的趣事。

▲柯叔元、韓瑜主演《阿榮與阿玉》。（圖／記者呂佳賢攝）

韓瑜第一次飾演寺廟主委這個特殊的職業，被問到拍攝時有沒有遇到哪些困難，她透露自己在開拍前其實很怕觸犯禁忌，幸好在嘉義拍攝時，供命的人都很親切、隨性，告訴她「只要內心尊重最重要」，她也在拍攝過程中領悟到「拜拜是拜自己的心，有心很重要」。

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▲韓瑜在嘉義拍攝《阿榮與阿玉》。（圖／華視提供）

不僅如此，韓瑜在《阿榮與阿玉》開場就是一場遶境的戲，劇裡出現扛轎的成員都是真實的廟方人員，她坦言當時拍了3天，過程都滿緊張的，幸好廟方人員指點「只要跟著走就對了」，後來拍著拍著她開始把王爺公當成長輩在信仰。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

後來，韓瑜養成只要拍攝廟裡的場景時，都會暗自跟王爺公「打招呼」，總會暗自在心裡說道「王爺公我今天要拍戲，打擾了，希望保佑我們一切順利」，尤其講到一場要擲筊的戲，還特地拜拜求王爺「今天要拍連續擲下聖筊的戲，我知道很難，但拜託給我們幾個鏡頭就好」。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到，韓瑜的誠心祈求彷彿起到了作用，正式拍戲時連續擲筊3次都是聖筊，由於拍攝需要不同的鏡位，在拍攝前她又跟王爺公打了招呼，怎料又連續擲筊擲出3個聖筊，拍到後期她還跟神明撒嬌，求王爺讓劇組早點下班，最終差點連續擲出9個聖筊，而且只差了一次而已，讓她對這次的經驗印象相當深刻。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

除了宮廟戲碼，韓瑜這一次還挑戰了不少武打戲，她有許多一人單打一群人的場面，她表示自己這次都是真打，且沒有請到替身，開拍前就有去上了幾堂武打刻，包含揮拳、踢腳，甚至是「如何挨打」，拍攝前也有請散打教練，所以一點都不緊張。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

在《阿榮與阿玉》中，韓瑜跟柯叔元組成CP，她笑說這次劇情比較走溫馨路線，加上角色個性直率，拍了3個月大家都在打打鬧鬧，讓她可以不計形象地嘻嘻哈哈，笑說兩人是「喜劇CP」。至於如何跟柯叔元熟識起來，韓瑜坦言一見面對方很客氣，但開始熟絡之後就不一樣了。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

談起柯叔元，韓瑜大讚對方演技很靈活、自然，雖然兩人都出道多年，卻是第一次合作，一開始有點接不到梗，甚至有時會嚇到，幸好柯叔元會建議她「放開一點」，後來慢慢熟悉之後，兩人會不按牌理出牌，演出即興打鬧的演技，讓導演看了相當喜歡，也自然放進了正片裡。

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

劇中跟柯叔元有感情線，戲外的韓瑜講到感情則一派輕鬆，坦言自己目前「不想要桃花」，希望現階段安安穩穩、自己一個人為主，把時間都花在工作上，更不希望挪時間去相親，笑說如果認識新的對象，會需要努力融入對方的生活圈，但她更個性內向，想到就會覺得壓力很大。

▲韓瑜坦言目前感情空窗。（圖／記者周宸亘攝）

不過，韓瑜也坦言自己並不排斥有個對象陪伴自己，但以目前的狀況不會主動出擊，透露自己未來想要的感情狀態「不是年輕人的熱戀，而是想要一起過生活的伴侶」，如果未來真的遇到「對的人」，希望對方會是個直球派，因為她對感情部分比較遲鈍，笑說「不然我很難知道」。

▲韓瑜坦言目前感情空窗。（圖／記者周宸亘攝）

而韓瑜是演藝圈中知名的「宅女」，在嘉義拍戲的空檔可以躲在飯店裡3天都不出門，她笑說自己喜歡看BL耽美小說，講到這裡她露出激動的表情，直呼「很想演BL劇」，希望未來以機會演個小鮮肉的媽媽，就連女女戀也不排斥，甚至大方連結自己的感情世界，自爆「將來現實生活中有同性對象也可以」。