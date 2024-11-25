ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說

記者黃庠棻／專訪

女星韓瑜睽違一年回歸主演台劇《阿榮與阿玉》，這一次她飾演個性直率又瀟灑的寺廟主委，與柯叔元有不少對手戲，甚至還談起了黃昏之戀，戲劇播出後受到不少討論。對此，韓瑜接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方談及拍攝的趣事。

▲《阿榮與阿玉》首映記者會，柯叔元、韓瑜、林玟誼、張睿家、黃西田、王淑娟、伊正、張再興、鄭仲茵、小亮 哥、謝其文、李亮瑾、劉紀範、黃新皓、柏妍樺。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯叔元、韓瑜主演《阿榮與阿玉》。（圖／記者呂佳賢攝）

韓瑜第一次飾演寺廟主委這個特殊的職業，被問到拍攝時有沒有遇到哪些困難，她透露自己在開拍前其實很怕觸犯禁忌，幸好在嘉義拍攝時，供命的人都很親切、隨性，告訴她「只要內心尊重最重要」，她也在拍攝過程中領悟到「拜拜是拜自己的心，有心很重要」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿榮與阿玉》韓瑜。（圖／華視提供）

▲韓瑜在嘉義拍攝《阿榮與阿玉》。（圖／華視提供）

不僅如此，韓瑜在《阿榮與阿玉》開場就是一場遶境的戲，劇裡出現扛轎的成員都是真實的廟方人員，她坦言當時拍了3天，過程都滿緊張的，幸好廟方人員指點「只要跟著走就對了」，後來拍著拍著她開始把王爺公當成長輩在信仰。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

後來，韓瑜養成只要拍攝廟裡的場景時，都會暗自跟王爺公「打招呼」，總會暗自在心裡說道「王爺公我今天要拍戲，打擾了，希望保佑我們一切順利」，尤其講到一場要擲筊的戲，還特地拜拜求王爺「今天要拍連續擲下聖筊的戲，我知道很難，但拜託給我們幾個鏡頭就好」。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到，韓瑜的誠心祈求彷彿起到了作用，正式拍戲時連續擲筊3次都是聖筊，由於拍攝需要不同的鏡位，在拍攝前她又跟王爺公打了招呼，怎料又連續擲筊擲出3個聖筊，拍到後期她還跟神明撒嬌，求王爺讓劇組早點下班，最終差點連續擲出9個聖筊，而且只差了一次而已，讓她對這次的經驗印象相當深刻。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

除了宮廟戲碼，韓瑜這一次還挑戰了不少武打戲，她有許多一人單打一群人的場面，她表示自己這次都是真打，且沒有請到替身，開拍前就有去上了幾堂武打刻，包含揮拳、踢腳，甚至是「如何挨打」，拍攝前也有請散打教練，所以一點都不緊張。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

在《阿榮與阿玉》中，韓瑜跟柯叔元組成CP，她笑說這次劇情比較走溫馨路線，加上角色個性直率，拍了3個月大家都在打打鬧鬧，讓她可以不計形象地嘻嘻哈哈，笑說兩人是「喜劇CP」。至於如何跟柯叔元熟識起來，韓瑜坦言一見面對方很客氣，但開始熟絡之後就不一樣了。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

談起柯叔元，韓瑜大讚對方演技很靈活、自然，雖然兩人都出道多年，卻是第一次合作，一開始有點接不到梗，甚至有時會嚇到，幸好柯叔元會建議她「放開一點」，後來慢慢熟悉之後，兩人會不按牌理出牌，演出即興打鬧的演技，讓導演看了相當喜歡，也自然放進了正片裡。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜接受專訪，談及《阿榮與阿玉》的拍攝趣事。（圖／記者周宸亘攝）

劇中跟柯叔元有感情線，戲外的韓瑜講到感情則一派輕鬆，坦言自己目前「不想要桃花」，希望現階段安安穩穩、自己一個人為主，把時間都花在工作上，更不希望挪時間去相親，笑說如果認識新的對象，會需要努力融入對方的生活圈，但她更個性內向，想到就會覺得壓力很大。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜坦言目前感情空窗。（圖／記者周宸亘攝）

不過，韓瑜也坦言自己並不排斥有個對象陪伴自己，但以目前的狀況不會主動出擊，透露自己未來想要的感情狀態「不是年輕人的熱戀，而是想要一起過生活的伴侶」，如果未來真的遇到「對的人」，希望對方會是個直球派，因為她對感情部分比較遲鈍，笑說「不然我很難知道」。

▲▼韓瑜《阿榮與阿玉》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓瑜坦言目前感情空窗。（圖／記者周宸亘攝）

而韓瑜是演藝圈中知名的「宅女」，在嘉義拍戲的空檔可以躲在飯店裡3天都不出門，她笑說自己喜歡看BL耽美小說，講到這裡她露出激動的表情，直呼「很想演BL劇」，希望未來以機會演個小鮮肉的媽媽，就連女女戀也不排斥，甚至大方連結自己的感情世界，自爆「將來現實生活中有同性對象也可以」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

巫苡萱38歲跳不動了「爆接任樂天團長」！職務內容曝　進啦啦隊9年太操

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

峮峮樂比1慶奪冠！籃籃曝「最強應援團13人合照」　李多慧樂比5愛心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

樂天女孩挺台「拿冰淇淋砸日本國旗」遭炎上！台網怒洗版　她緊急發聲

陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入

直擊／周湯豪小巨蛋唱到一半⋯　轉播台日棒球比數：中華隊4比零啦！

陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

唐綺陽運勢／明天水逆！金牛「感情被翻舊帳」 射手簡單1招旺桃花

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓瑜, 阿榮與阿玉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 詹懷雲脱了！演潛水教練狂露「巧克力腹肌」　新作白色情人節上檔
  2. 專訪／韓瑜感情空窗認了「女生也可以」　拍戲躲房間3天看BL小說
  3. 樂天女孩挺台「拿冰砸日本國旗」遭炎上！　球團發聲還原真相
  4. 周湯豪報比數「中華隊4比0」　小巨蛋下台後虧：導播沒在看我演出！
  5. 陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳
  6. 台灣隊奪下12強冠軍！　樂天女孩筠熹「爆哭失態」：一直相信會贏
  7. 台灣4比0完封日本！SJ利特緊盯棒球賽事　同步直播恭喜：哇，台灣贏了
  8. 陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板
  9. 燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮
  10. YTR大蛇丸最強預言者！買運彩「精準命中4比0」　好友傻眼：預言之子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366