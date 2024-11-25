樂天女孩挺台「拿冰砸日本國旗」遭炎上！　球團發聲還原真相

記者孟育民／台北報導

台灣在12強棒球賽中以4比0打敗日本隊，奪得歷史首座冠軍，引爆全台民眾狂喜慶祝。然而，樂天女孩舞蹈副總監曉帆（小帆）卻因為賽前「拿冰淇淋砸日本國旗」的舉動遭到炎上，對此，她也澄清是不實報導，遭斷章取義。稍早球團也出面發聲了！

▲曉帆遭炎上。（圖／翻攝自曉帆IG）

曉帆與Kira在台灣出戰日本隊之前受訪，為了表示支持，拿著冰淇淋朝日本國旗猛砸，更拿著小槌子敲碎冰淇淋餅杯，高喊：「就是要把你打得稀碎！」有網友將這段影片PO到Threads，引來大批網友譴責沒禮貌，認為雖然要替自家球隊加油，也不必破壞他國國旗，「幫自己的隊加油不需要唱衰別人輸」、「為什麼非要做出這種沒禮貌的事？真的是很丟臉」。

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▲曉帆本人已發聲澄清。（圖／翻攝自曉帆IG）

對此，曉帆所屬的樂天球團回應：「此次採訪中，樂天女孩及副舞蹈總監受到媒體邀請而拍攝，因畫面需要展示餐點效果而進行敲擊，女孩個人並無任何不尊重其他國家的意圖，引發不適當的觀感我們非常抱歉，我們後續將會繼續以正面能量支持台灣棒球。樂天女孩始終以支持台灣棒球發展為核心，全心為中華隊及樂天桃猿隊球員加油打氣。本次中華隊在世界棒球12強錦標賽中創隊史紀錄獲得冠軍，希望大家一起為中華隊喝采，共同享受奪冠的榮耀時刻！」