邰智源：台灣，沒有什麼辦不到！　呼籲「一日球迷變終身」繼續支持

記者張筱涵／綜合報導

2024年世界棒球12強賽，中華隊以4比0擊敗日本隊，奪下隊史首座冠軍，這場勝利讓全國沸騰，演藝圈明星也紛紛在社群媒體上表達祝賀與激動心情。邰智源更興奮喊道：「台灣，沒有什麼辦不到的！」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



邰智源今（25日）開心發文慶祝中華隊奪下世界冠軍：「台灣，沒有什麼辦不到的！恭喜我們的國家代表隊榮登棒球12強世界冠軍，感謝大家的努力。」同時，他也希望台灣民眾能夠持續關注棒球運動、支持職棒：「一日球迷也會變成終身球迷的！」

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▲邰智源曾體驗過一日球員，對台灣棒球十分支持。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



夏宇童也分享了對冠軍戰的感動：「不是在做夢！好慶幸這三年開始認識棒球，見證了此刻的世界12強棒球冠軍戰！金牌，我們收下了！中華隊辛苦了，隊長不要哭，眼淚是珍珠。」

陳庭妮喜愛棒球已久，聽見陳傑憲受訪時說「只要有夢的人，你就努力的去闖，你一定可以的」，她也特別表示收到，且感謝棒球運動所帶來的勇氣，以及棒球男團們的不放棄。田中千繪也拍下中華隊奪冠了一刻說：「恭喜中華隊，世界第一，好感動。」

▲陳庭妮和田中千繪也都很開心慶祝中華隊奪冠。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni、chietanaka817）