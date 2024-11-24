周湯豪唱完小巨蛋受傷了！後台緊急搶救「吞止痛藥」：把筋扳回來

記者吳睿慈／台北報導

歌手周湯豪以「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」連續兩天在台北小巨蛋開唱，演出24日來到最後一天，雖然前一晚用力過猛，跳到〈你是我的菜〉時不慎扭到腳，但他24日敬業上工，左腳帶著護踝上台，為了藏住傷勢，開演時間晚了半小時，但他登台氣勢滿分，以一身純白色西裝登場，帶來歌曲〈Good life〉、〈All these girl〉、〈SNG〉，現場超炸。

▲周湯豪23日唱完第一場演唱會不慎扭傷。（圖／環球音樂提供）



周湯豪23日先在台北小巨蛋揭開演唱會首日序幕，當唱到〈你是我的菜〉時，強力節拍搭配百萬雷射燈光，現場秒變大型時尚潮流夜店，只是他用力過猛，不慎扭到腳，昨日演唱會結束一下台就趕緊冰敷，但實在太痛，團隊緊急找物理治療師全面急救腳踝。

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治療師為周湯豪推拿，幫他把筋拉回來，只是他24日上台前，左腳仍需裹著護踝，周湯豪報平安表示，「謝謝昨晚的大家，這內容這票價誇張吧！昨晚太炸腳扭到直接腫起來，今天繼續炸！」

▲周湯豪23日唱完下台緊急搶救傷勢，24日吞止痛藥上台。（圖／環球音樂提供）



演唱會在24日繼續演出，周湯豪在經過物理治療師的急救後，也吃了止痛藥，雖然還是很痛，但他左腳帶著護踝敬業上台，正面表示：「上台就會使出全力，會好好的，大家不要擔心！」只是演唱會開始前出現棘手問題，他的護踝卡住導致鞋子穿進去左右兩邊鬆緊不一樣，演出前一刻都在緊急調整，演唱會延後30分鐘開始，

▲周湯豪一連兩天在小巨蛋開唱。（圖／環球音樂提供）



周湯豪雖然腳受傷，但現場依舊超炸，他大喊一聲「台北」，與歌迷打招呼，能諾「我今天我會把所有的能量釋放出來」，邀請萬名觀眾一起嗨。