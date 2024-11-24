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吳君如曝許光漢「私下挺劉冠廷」暖舉！　感動：他們一定是很好的朋友

記者蕭采薇／台北報導

吳君如在隔21年後，以《我談的那場戀愛》入圍第61屆金馬獎，雖然未能再度獲得影后，但搭擋許光漢頒獎的互動，為典禮貢獻不少名場面。吳君如會後笑說借位親吻是事前就和許光漢討論，並開玩笑表示：「對啊！不然我原本不打算借位！」

▲▼第61屆金馬獎，頒獎嘉賓許光漢（左）、吳君如（右）。（圖／金馬執委會提供）

▲許光漢（左）、吳君如（右）搭擋頒獎，為典禮貢獻不少名場面。（圖／金馬執委會提供）

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儘管未獲獎，吳君如受訪時仍相當開心，直呼：「就當作來參加一個party！」她透露借位親吻的橋段，兩人事先就有討論和排練，吳君如當時提出兩個選擇給許光漢，一是形容自己是白雪公主，需要王子親吻才能醒過來。

而第二種選擇是，如果許光漢不親她，她就會說：「現代女性，不需要白雪公主等王子去親才醒過來。」便會主動獻吻，結果許光漢最後選擇借位親吻，讓她坦言「瞬間有被電到」。

▲吳君如行程滿檔仍力挺金馬獎，此次在台停留時間僅19小時。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如行程滿檔仍力挺金馬獎，此次在台停留時間僅19小時。（圖／甲上娛樂提供）

典禮上吳君如和許光漢並肩而坐，她有透露許光漢私下暖舉，原來期間許光漢一度消失一小段時間，原來就是去為擔任主持人的好友劉冠廷加油，典禮進行時也不斷為劉冠廷鼓勵，吳君如說：「看得出來，他們應該是很好的朋友吧！」

接著吳君如大讚對劉冠廷的主持印象深刻，尤其開場一大段要說話、要表演，節奏掌握得很好，給人很窩心的感覺。事實上吳君如也曾擔任過金馬獎主持人，「我記得倒數5、4、3、2、1時，被拍到還在補妝，被說很不專業，我還跟梁朝偉、郭富城跳舞。」

▲吳君如行程滿檔仍力挺金馬獎，此次在台停留時間僅19小時。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳君如在慶功宴上，又見到老友李安。（圖／甲上娛樂提供）

吳君如過往也曾為金馬獎貢獻一次名場面，就是曾與導演李安搭擋頒獎，她在台上直接撕掉信封，連李安都嚇到驚慌失措，後來得知原來是吳君如的玩笑，還好氣又好笑的打了她一下。吳君如表示這回在典禮很開心見到許多老朋友，尤其是李安導演，「他很有活力，一直走來走去，他看到我第一句話說『妳好漂亮』。」

 

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