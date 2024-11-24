當吹哨者被霸凌！　許聖梅自曝每天哭：比死還痛苦

▲許聖梅上節目控訴也曾遭遇職場霸凌。（圖／翻攝自許聖梅臉書）

圖文／CTWANT

近日勞動部勞動力霸凌案持續延燒，北分署長謝宜容涉霸凌，22日拍片道歉。而名嘴許聖梅近日也透露，她曾被職場霸凌，那時大家真的都像拿刀刺她，她每天都在哭，感覺比死還痛苦。

許聖梅在節目《危機女王》說，她以前因為當吹哨者，惹到一個後台很硬的長官，讓她在職場失去勢力還被冷凍，甚至被叫去收傳真、信件、接電話，變得毫無用處，而她原本是呼風喚雨的。

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許聖梅表示，因為那段時間太閒了，所以上《馬妞報報》開啟名嘴之路，如今她上遍各大電視通告，也在大小節目走紅，算是因禍得福，那時大家真的都像拿刀刺她，她每天都在哭，感覺比死還痛苦，至今想到都難受，所以對勞動部吳姓職員的選擇很痛心。

諮商心理師表示，不要以為離開霸凌的地方，創傷就會消失，真的不是這樣，有時被霸凌過的人，會很怕得罪別人，霸凌有很多種類型，也可能是逼你走，這是心理上的霸凌，讓你自己離職，有時對人的心理影響很大。

也有網友在直播留言，「誰敢投訴，投訴了，死更快，說不定還會連累家人」、「她可以橫著走肯定有靠山」、「沒事，直接fire老闆」、「我以前也有替同事去勞動部申訴，但勞動部說，這個申訴一定能成功，但你也待不下去，最後只有放棄」。

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