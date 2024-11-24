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楊貴媚2度奪金馬「後台差點謝蠑螈」　洪都拉斯截圖賀：不辭職了

記者黃庠棻／台北報導

第61屆金馬獎於台北流行音樂中心舉辦，在昨（23）日順利落幕，其中曾在第41屆以電影《月光下，我記得》奪下金馬影后寶座的楊貴媚，時隔20年再次拿下人生第二座金馬獎座，以《小雁與吳愛麗》拿下最佳女配角，讓全場都激動鼓掌恭喜。

▲第61屆金馬獎最佳女配角，楊貴媚《小雁與吳愛麗》。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚奪下第61屆金馬獎最佳女配角。（圖／記者林敬旻攝）

楊貴媚近日在影集《影后》中飾演資深女星「芳姐」，身邊有著王牌經紀人「壁虎」，這一次拿到人生第二座金馬獎，在後台訪問時，笑說「差點講錯，感謝壁虎跟蠑螈」，但她也火速感謝現實生活中的「壁虎和蠑螈」，笑說「我進這個圈子之後，第一位經紀人就是她，沒有改變過，我很幸福也很幸運。她是很特別的人，很努力也很善良。」讓經紀人聽到也熱淚盈眶。

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▲第61屆金馬獎最佳女配角，楊貴媚特別感謝經紀人。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊貴媚特別感謝現實生活中的經紀人。（圖／記者林敬旻攝）

對此，在《影后》中飾演「蠑螈」的洪都拉斯也發出楊貴媚奪獎的截圖，笑說「沒想到！影后還記得我們兩位爬蟲經紀人」，更呼應劇情說道「我可以不要拉斯都得（last day）嗎？」決定不跟著劇情走，想要持續在對方身邊當經紀人，寫到「我的媚姐得獎了，我是金馬影后經紀人了！恭喜媚姐，沒有忘記我們！壁虎和蠑螈一起狂賀」。

▲▼全民大劇團音樂劇作品 《海角七號》-洪都拉斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪都拉斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪都拉斯狂賀楊貴媚。（圖／翻攝自Instagram／hsd1312）

▲洪都拉斯狂賀楊貴媚。（圖／翻攝自Instagram／hsd1312）

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