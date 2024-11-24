賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

記者潘慧中／綜合報導

世界12強棒球賽23日展開台日大戰，吸引大批台灣人到場應援，其中也包括台北101董事長賈永婕。她事後回憶起11年前的經典賽，同樣是台日大戰，但唯一的不同是她不敢再穿比基尼在場邊加油了。

▲賈永婕曝光11年前的應援照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



照片中，可以看到賈永婕當年在場邊直接解開外套的所有扣子，露出內搭的桃紅色比基尼，不只雙手都拿著國旗，胸口正中間也印有國旗圖案。

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然而事隔11年，賈永婕的穿搭變得保守不少。只見她23日戴著中華隊的藍色棒球帽、白色球衣，全身包緊緊，唯一不變的是手裡依然拿著國旗，和老公、工作夥伴一起為中華隊聲援。

▲賈永婕23日再度前往東京巨蛋。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕坦言從未想過會再度前往東京巨蛋幫中華隊加油，「11年前的經典賽精彩的台日大戰至今還深深印在腦中。」如今雖年歲增長，但她依然熱血，「今晚我們火力全開～101繼續點燈全台集氣！」

▲▼賈永婕和老公、工作夥伴一起幫中華隊加油。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕臉書全文：

從來沒有想到會再次到東京巨蛋幫中華隊加油，11年前的經典賽精彩的台日大戰至今還深深印在腦中。後來還因為勸阻場邊球迷的衝突被封為正義姐。但是我到底哪來的勇氣敢穿比基尼啊

11年後姐年歲增長但依然熱血再次來到東京巨蛋揮舞國旗，大聲吶喊！

今晚我們火力全開～101繼續點燈全台集氣

吼～吼吼～吼吼吼（有看出來我們想表達什麼嗎）

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