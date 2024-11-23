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直擊／鄭伊健強碰台日大戰開唱！　他看台下狀況...當場驚喊：死了！

記者蔡琛儀／高雄報導

香港天王鄭伊健今晚在高雄開唱，是他出道37年在台灣第一次辦的大型個唱，他見到台下歌迷開心直呼：「聽說你們很感動，是不是很感動？我覺得我比你們感動。」不過他一下講國語，一下講粵語，他忍不住說：「死了，好難啊！」自虧講到亂掉，「你們知道我沒有語言天份，到現在還是沒有，但現在比較好。」鄭伊健隨後幽默用國語問歌迷：「你們聽得懂我說的嗎？很清楚還是怪怪的？」還笑說：「這邊的人好像聽不懂？還是我唱歌比較好呀？」逗樂台下觀眾。

▲▼鄭伊健「HERE&amp;NOW」高雄巨蛋演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲鄭伊健今晚在高雄巨蛋開唱。（圖／記者蔡琛儀攝）

鄭伊健「HERE&NOW」演唱會23日在高雄巨蛋舉行，除了把香港巡演規格包括舞群18人，樂人11人等大陣仗編制全都帶來台灣外，更特別把原本的5套華麗帥氣造型更新了兩套，加上樂手及舞群的衣服，共超過50套秀服，都特別從香港運過來，打造最接近香港巡演的規格。他也特別提早兩天到高雄進行總彩，「告訴自己以平常心對待，盡力做好，抱著一個輕鬆心情來跟台灣歌迷碰面！」今他開唱雖強碰金馬獎、12強台日大賽，但入座率仍高達九成，老婆蒙嘉慧也愛相隨到場。

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演唱會從舞台設計、內容、視覺特效、造型特別以電影感十足的「音樂劇」概念延伸，其中舞台特別以三面台架構配合巨型屏幕，以流動電影概念呈現，而首首耳熟能詳的電影歌曲透過一幕幕巨型LED視覺快速變換，再搭配大型歌舞劇貫穿，把高雄巨蛋變成巨型影院，讓粉絲體驗到即視帶入的沉浸式體驗震撼感。

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