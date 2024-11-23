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火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒酸爆預錄舞台：根本詐欺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度頒獎典禮2024 MAMA在22日於美國、日本兩地揭開序幕，其中日本場第一天請來重磅集卡司火星人布魯諾與BLACKPINK成員Rose’，兩人合作的歌曲〈APT.〉夯遍全球，但從未合體演出表演過。典禮當天，火星人布魯諾特地飛到日本參與盛典，主辦單位更拿著兩人當作活動宣傳，觀眾皆以為會看到他們的演出，怎料卻是以「預錄」方式進行，萬人看著螢幕狂歡，不少觀眾直呼被騙了，就連韓媒也狂酸「鏡頭份量詐欺」，引起爭議。

▲▼MAMA／火星人紳士牽Rosé上台！萌翻秀韓文　。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼火星人為了MAMA特地飛到日本參加頒獎典禮。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼火星人為了MAMA特地飛到日本參加頒獎典禮。（圖／翻攝自myvideo）

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2024 MAMA頒獎典禮正式揭開序幕，火星人布魯諾特地飛到日本，並與BLACKPINK成員Rose’共同拿下「Global Sensation Award」，兩人身為場上最大咖，所有觀眾都認為他們會帶來現場演出，沒想到，隨著典禮接近尾聲，他們的舞台其實是預錄，演出依舊完美、熱力四射，卻少了現場的互動感，眾觀眾與偶像只能盯著台上的螢幕歡呼，不少人都哭笑不得。

▲火星人合體Rosé飆唱〈APT.〉的舞台為事前預錄。（圖／翻攝自myvideo）

▲火星人合體Rosé飆唱〈APT.〉的舞台為事前預錄。（圖／翻攝自myvideo）

這段「預錄舞台」引起爭議，韓媒以標題「火星人布魯諾、Rose’事前預錄唱的〈APT.〉鏡頭份量詐欺爭議，為了這樣才宣傳『世界最初』嗎？」痛批MAMA的安排不恰當，網路上也有粉絲不解「火星人都到現場參加活動了，為何不唱」、「這居然是壓軸舞台」、「完全沒有臨場感」。

▲▼ 火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺。（圖／讀者提供）

▲▼ 火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺。（圖／讀者提供）

▲MAMA現場播出預錄舞台，觀眾與偶像都是看螢幕狂歡。（圖／讀者提供）

▲MAMA現場播出預錄舞台，觀眾與偶像都是看螢幕狂歡。（圖／讀者提供）

但也有粉絲留言支持「表演還是很好看」、「Rose’中間改編即興飆高音太好聽了」、「兩個人音色完美」，韓網討論正反評論不一。

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