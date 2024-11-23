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王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

記者潘慧中／綜合報導

狗仔葛斯齊日前爆料民進黨立委王定宇傳給女生「我想要你」的曖昧對話截圖，但除了被對方反嗆PO假圖，還遭提告。事隔約2周，他23日在臉書表示最近並非被告退縮，而是南下進一步蒐證，並拋出另一張私訊截圖，「王委員你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡。」

▲▼葛斯齊。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

▲葛斯齊23日公開最新私訊截圖。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

葛斯齊23日一早再度點名立法委員王定宇，並透露其妻已知曉「之前被我公布的是你與哪位女性的對話」。他直言王委員既然無法對家庭忠誠，更遑論負責人民福祉，「你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者Ｐ圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的Ｐ圖欺騙大眾的人。」

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▲▼王定宇 聯訪 召委選舉相關 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇日前就曾被葛斯齊爆料曖昧對話截圖。（圖／記者屠惠剛攝）

不只這樣，葛斯齊控訴王定宇的行為、以及不堪的對話紀錄，已造成一個家庭的破碎，「甚至有人有輕生打算。」他非常同情王立委的老婆及「被你用官威命令要交出『超級相片』的女子。」

話說至此，葛斯齊希望王定宇解釋7月23日前後、颱風過境當晚私訊這段話的意思，「你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方『服儀檢查』，要對方先拍穿搭照給你鑑定？ 」

▲ 葛斯齊最近親自南下進一步調查蒐證。（圖／記者孟育民攝）

葛斯齊認為王定宇的行為很不尊重女性，「私下都是以這樣耍官威的口吻對別人說話嗎？你是不是利用這位女子支持民進黨的熱忱以及對你的崇拜，肆無忌憚、得寸進尺？ 你這樣對得起支持民進黨的選民嗎？」

▲▼葛斯齊。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

▲葛斯齊表明不會妥協此事的決心。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

最後，葛斯齊解釋近兩週未提及此事並非退縮，而是他正在南部拍攝影片，並進一步蒐證調查，表明不會妥協此事的決心，「你再多的好朋友來找我都一樣。大家都說你是怎樣的人大家都知道，還順帶爆料其他事。」

葛斯齊臉書全文：

王定宇立法委員，據了解，你太太李淑吟女士已知曉之前被我公布的是你與哪位女性的對話。一位無法對家庭忠誠的立法委員，怎麼可能對人民的福祉負責或對大眾有所交代？你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者Ｐ圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的Ｐ圖欺騙大眾的人。
王委員你的行為，與這些不堪的對話紀錄，已經造成一個家庭破碎，甚至有人有輕生打算。我十分同情李淑吟女士及被你用官威命令要交出「超級相片」的女子。你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡。而你敢開記者會公然說謊欺諞社會，為了自己的政治生涯，你厚顏無恥，我為台灣感到憂心！
有近兩個禮拜沒處理你的事，不是因為你嘴秋喊提告而退縮，是我也有事在忙，這件事我不會妥協，你再多的好朋友來找我都一樣。大家都說你是怎樣的人大家都知道，還順帶爆料其他事。近期我因為拍攝電影，走遍台南、嘉義，大概是老天看不過去了，特別給我時間與機會去蒐證調查。
今天，請你解釋一下今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方「服儀檢查」，要對方先拍穿搭照給你鑑定？
跑過社會新聞直覺，告訴我這不僅不單純可能還很污，王定宇委員你怎麼這麼不尊重女性？私下都是以這樣耍官威的口吻對別人說話嗎？你是不是利用這位女子支持民進黨的熱忱以及對你的崇拜，肆無忌憚、得寸進尺？ 你這樣對得起支持民進黨的選民嗎？賴清德總統，您身邊有這樣的立法委員您知曉嗎？

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