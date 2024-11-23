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金馬獎／楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」！　上台笑了：怎麼會是我？

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。楊貴媚拿下本屆金馬最佳女配角獎，她在台上表示：「怎麼可能，真的不敢相信，怎麼會是我？」

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▲▼第61屆金馬獎，最佳女配角楊貴媚。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，最佳女配角楊貴媚。（圖／金馬執委會提供）

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楊貴媚上台領獎時感動表示：「怎麼可能，真的不敢相信，今年的女配角各個都是優秀的演員，我剛看片段都快哭了，怎麼會是我？謝謝，但是對不起，獎就落在我手上，我就不客氣了，我相信今晚坐在台下的有許許多多的影后，每位的心路歷程都很長，每個的共同點就是努力再努力，謝謝今年的金馬評審，在這角色身上看到不一樣的楊貴媚。謝謝導演，謝謝夏于喬，妳的內心非常強大，所以造就了我。謝謝你們信任我。謝謝在戲裡演我男朋友的曾國城，很開心跟你們合作，我覺得很幸福。謝謝我的家人，謝謝你們包容我，謝謝金馬獎團隊。」

▲最佳女配角獎⼀楊貴媚《小雁與吳愛麗》。（圖／翻攝自MyVideo

▲夏于喬看到楊貴媚領獎，感動哭了。（圖／翻攝自MyVideo）

此外，王維華以《漂亮朋友》奪下本屆金馬最佳攝影獎，他在上台領獎時感謝表示：「今天拿到金馬獎，這個夢實現了。今天終於來了，感謝評審老師的鼓勵，感謝到場的各位，還有沒到場的漂亮朋友，因為有你們所以才這麼美麗，謝謝家人對我長期在外的包容及理解，謝謝大家。」

▲▼第61屆金馬獎，最佳攝影王維華。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，最佳攝影王維華。（圖／金馬執委會提供）

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