ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金馬獎／《由島至島》開胡拿音效獎！　她上台想起媽媽哽咽哭了

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。電影《由島至島》開胡拿下最佳音效獎、電影《漂亮朋友》拿下最佳剪輯獎。

►【第61屆金馬獎得獎名單】看這裡

▲第61屆金馬獎最佳音效，黃年永、陳奕伶、澎葉生《由島至島》。（圖／記者林敬旻攝）

▲第61屆金馬獎最佳音效，《由島至島》黃年永、陳奕伶、澎葉生。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《由島至島》黃年永在台上領獎時表示：「參與這部紀錄片的劇組，真的讓我深感發人省思，這部片的後座力非常強。我特別想感謝一個人，他就是我們公司一位行政與溝通協調能力超強的工程師。因為他不僅幫我們這群帶有自閉症形象的小朋友爭取報價、工作時間，還協調進度，甚至在需要的時候親自下來參與專案。如果沒有他的付出，我們無法順利完成這項工作。」

陳奕伶在台上領獎時表示：「站在這個舞台上，我首先要感謝大家，感謝導演為大家帶來這麼特別的一部作品，讓我們有機會用聲音去發揮一些價值。謝謝你們一路陪著我成長到現在。我也想感謝我的家人，謝謝你們的支持；謝謝我所愛的人，還有我家的貓咪。最後，再次感謝大家！」

《漂亮朋友》陳合平在台上領獎時表示：「我要趕快說，因為我想說的話非常多。關於我生命中最早的記憶，是在電影院裡的一段回憶——當時是看《梁山伯與祝英台》。那一天，我記得媽媽帶著我和姐姐、妹妹一起去看電影，電影院裡人多到擠不下了。突然之間，有人喊『失火了！』大家都衝出去，整個電影院亂成一團。那次沒能看到電影的結局，但自那之後，我發現我最熱愛的事情，就是坐在漆黑的電影院裡，隨著電影裡的主人翁一起哭。我想，應該就是那個時候，我愛上了電影。」

陳合平還一度在台上哽咽落淚：「25歲的時候，我和導演一起寫了一部沒有拍出來的劇本，叫《想起了你》。45歲時，我跑到英國學習電影剪接。能夠做這些事，都是因為我的媽媽，她永遠在背後默默支持我，付出一切，卻從來不對我有所要求。她今天也在這裡，我要感謝她。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
🎥金馬61頒獎典禮官方直播在MyVideo，免費看>> https://twm5g.co/GW3D

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

推薦閱讀

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

金馬獎／曾沛慈炸出北半球「邊走邊晃」！　超深事業線畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」突披白紗！大6歲男友：很緊張

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

MAMA／直播出事！為讓位給aespa⋯　《淚之女王》大咖女星鏡頭前慘跌

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

柯佳嬿挨轟不夠認真！《艾嘉食堂》製作人鬆口認了內幕：製造反差感

火星人、Rose’都到了「MAMA卻沒唱現場」　韓媒痛批預錄舞台：根本詐欺

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

12強台日開打倒數「林襄也來了」！凌晨轉機飛東京 等候區打瞌睡全被拍

MAMA／我是(G)I-DLE隊長！　小娟開嗆曾被說：沒穗珍成得了什麼？

金馬獎／許光漢來了「激帥新髮型」曝光！　入伍後首現身全場瘋掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61典禮, 金馬61, 第61屆金馬獎, 2024金馬獎, 由島至島, 漂亮朋友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬獎／許光漢的女主角現身！　袁澧林笑認：已經看過他的新造型
  2. 金馬獎／《鬼才之道》開胡連奪2獎！　陳柏霖王淨頒獎激動叫出來
  3. 金馬獎／王若琳「復古捲髮」登場！　前奏一下全場秒變舞廳
  4. 金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責
  5. 金馬獎／《由島至島》開胡拿音效獎！　她上台想起媽媽哽咽哭了
  6. 金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議
  7. 金馬獎／張艾嘉趕上了！「媽驚傳重摔急回香港」　順利返台出席典禮
  8. 金馬獎／紅毯6帥出爐！許光漢短髮現身…阿部寬、張震帥氣掀尖叫聲
  9. 金馬獎／吳君如睽違21年入圍老淚縱橫　許願跟許光漢拍戲
  10. 金馬獎／紅毯5美！　夏于喬大裸背禮服美翻　張榕容霸氣艷壓全場

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366