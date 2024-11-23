金馬獎／《由島至島》開胡拿音效獎！　她上台想起媽媽哽咽哭了

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。電影《由島至島》開胡拿下最佳音效獎、電影《漂亮朋友》拿下最佳剪輯獎。

►【第61屆金馬獎得獎名單】看這裡

▲第61屆金馬獎最佳音效，《由島至島》黃年永、陳奕伶、澎葉生。（圖／記者林敬旻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《由島至島》黃年永在台上領獎時表示：「參與這部紀錄片的劇組，真的讓我深感發人省思，這部片的後座力非常強。我特別想感謝一個人，他就是我們公司一位行政與溝通協調能力超強的工程師。因為他不僅幫我們這群帶有自閉症形象的小朋友爭取報價、工作時間，還協調進度，甚至在需要的時候親自下來參與專案。如果沒有他的付出，我們無法順利完成這項工作。」

陳奕伶在台上領獎時表示：「站在這個舞台上，我首先要感謝大家，感謝導演為大家帶來這麼特別的一部作品，讓我們有機會用聲音去發揮一些價值。謝謝你們一路陪著我成長到現在。我也想感謝我的家人，謝謝你們的支持；謝謝我所愛的人，還有我家的貓咪。最後，再次感謝大家！」

《漂亮朋友》陳合平在台上領獎時表示：「我要趕快說，因為我想說的話非常多。關於我生命中最早的記憶，是在電影院裡的一段回憶——當時是看《梁山伯與祝英台》。那一天，我記得媽媽帶著我和姐姐、妹妹一起去看電影，電影院裡人多到擠不下了。突然之間，有人喊『失火了！』大家都衝出去，整個電影院亂成一團。那次沒能看到電影的結局，但自那之後，我發現我最熱愛的事情，就是坐在漆黑的電影院裡，隨著電影裡的主人翁一起哭。我想，應該就是那個時候，我愛上了電影。」

陳合平還一度在台上哽咽落淚：「25歲的時候，我和導演一起寫了一部沒有拍出來的劇本，叫《想起了你》。45歲時，我跑到英國學習電影剪接。能夠做這些事，都是因為我的媽媽，她永遠在背後默默支持我，付出一切，卻從來不對我有所要求。她今天也在這裡，我要感謝她。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞