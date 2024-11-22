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畢書盡前女友遭提告發聲了！　「做人真的很失敗」

記者王靖淳／綜合報導

歌手畢書盡日前被爆料遭前東家控告提前解約，向他求償3000萬元，後續不只出現負面輿論，就連前女友也在網路上放話，甚至涉及老婆。對此，畢書盡隨後出面澄清否認劈腿、棄養小狗，並在今（22）日委任律師，親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，針對多位網友在網路散播不實言論正式提告，其中也包含該前女友。為此，他的前任稍早也透過IG限動發聲反擊了。

▲▼畢書盡

▲畢書盡。（圖／翻攝自Facebook／Bii畢書盡）

畢書盡的前任在文中指控某女性因「嫉妒心」而對他人造成影響，並強調對方在她與畢書盡的關係中扮演不光彩的角色，「因為老公一路到成功的10年過程完全與老婆無關，太想在他人生中扮演重要角色。」她還指出，這名女性在畢書盡人生的成功過程中並未參與，但卻在「他毀滅的那一刻」扮演重要角色，並認為這一切源於對方的嫉妒心。

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▲▼畢書盡（圖／翻攝自Instagram）

▲畢書盡前任發聲。（圖／翻攝自Instagram）

畢書盡的前任質問該女性：「如果妳不是小三，妳到底看我哪裡不爽？」同時也透露，對方利用小帳在網路上攻擊她的外貌，令她感到相當困惑與不解。最後，她更直指對方與其配偶樹敵頗多，並批評他們做人處事相當失敗，「女人的嫉妒心有多可怕，在今天完全可以見識到。」

【畢書盡前任IG限動全文】

女人的嫉妒心有多可怕，在今天完全可以見識到，因為老公一路成功的10年過程完全與老婆無關，太想在他人生中扮演重要角色，成功的時候妳沒參與到沒關係，他毀滅的那一刻一定有妳的參與，因為這一切都是因為妳的嫉妒心而造成的，我就想問一句，如果妳不是小三，妳到底看我哪裡不爽？不是都用小帳說我不好看，那妳在意什麼？越心虛越解釋，妳不是就越奇怪，而且，妳們夫妻倆樹敵頗多，做人真的很失敗。

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