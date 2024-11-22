吹牛老爹性侵扯出案外案！受害者律師遭大咖名人提告「威脅勒索」

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）近期因涉及性販賣被捕，並被多人控訴性侵，引起輿論譁然。不料，近日竟又衍生出案外案，代表120名受害者提告性侵案的律師東尼巴茲畢（Tony Buzbee），近日成為另一起訴訟的被告，一名匿名的名人指控他試圖以公開性侵指控為威脅，勒索巨款。

▲吹牛老爹案將於明年開審。（圖／達志影像）

根據外媒報導，東尼巴茲畢嘲諷這個案子是場「可笑的訴訟」，指出律師函是常見的法律程序，目的是在訴訟前保密解決問題。他表示：「這起訴訟的目的是恐嚇或讓我噤聲，但我絕不會允許這種情況發生。」報導中指出，東尼巴茲的律師事務所曾寄出律師函，內容涉及公開「捏造的」性侵指控，包括多起針對未成年男女的性侵事件。

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▲吹牛老爹案的受害者律師，近期被指控捏造案件威脅。（圖／達志影像）

匿名提告者的律師團則反駁東尼巴茲畢的說法，指出相關性侵指控缺乏任何事實根據。律師團表示，提告者因擔憂「名譽遭到不可挽回的損害」，選擇匿名提告，強調「毫無根據的指控只是為了破壞當事人的名譽以牟取利益」。

報導進一步指出，東尼巴茲畢早前寄出的律師函中提到，提告者與吹牛老爹有交往關係，曾共同出席多場明星活動。然而，提告者的律師團駁斥了這些說法，稱其為「薄弱且不實的關聯」。他們表示，此訴訟意在保護當事人的聲譽，並批評東尼巴茲畢濫用法律程序的行為。

目前，吹牛老爹因涉嫌敲詐勒索及性侵等罪名被捕，現已經被關押等待2025年5月的正式審判，他接下來將於美國時間22日再次出庭，第三次嘗試申請保釋。