持修變渣男！　金鐘女星受不了掀他真面目：喜歡折磨人

記者蔡琛儀／台北報導

持修下個月即將推出個人第三張全創作專輯，新歌〈心碎〉罕見地以女生的角度去詮釋一段心碎的戀情，一個予取予奪的渣男、一個哭爆的心碎女孩，在一段不對等的病態愛情關係裡，逼自己到無路可退，持修感性說：「慢慢長大後對愛情可能就沒那麼執著了，因為長大後有自己的規則、原則，可是也就會想到以前那種不顧一切的狀態。」

▲持修找來程予希出演〈心碎〉MV。（圖／EMI提供）

〈心碎〉MV特別邀請到金鐘獎實力女演員程予希獨挑大樑演出，持修笑說：「果然還是專業的好！而且我還不用對嘴，歌詞的部分女主角現在可能比我還熟。」而完成獨角戲的程予希表示，自己是第一次拍MV需要對嘴，轉頭問來探班的持修說：「請問是你提議的嗎？」持修靦腆地點點頭，程予希忍不住虧說：「歌手比較喜歡折磨人。」當天專程去探班的持修則笑言希望沒有打扮的自己不會差太多。

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由於沒有拍過對嘴的MV，程予希連續好幾天在家做任何事情都在聽這首歌，希望可以把這首歌背得很熟才不會忘詞；持修則飾演從頭到尾沒現身過的「渣男」，但用無所不在的照片形式出現在MV裡，其中一張照片出自持修之手，他表示很少自拍，把一年來的自拍扣打全部都給了導演。

▲持修為了MV提供許多自拍照。（圖／EMI提供）

而這張他的得意之作，靈感來自於之前拍攝平面照片時，第一次知道「濕髮」造型，看到髮型師把水噴在自己的頭上，營造出頭髮濕掉的感覺，當天回去時，持修在心裡思考著，想說那洗澡完還沒吹頭髮時，不就是真正的濕髮嗎？因此在家洗完頭時，用手機自拍了一張，還很緊張怕被家人發現會很糗，不過在看到成果時，他對於自拍濕髮還能眨單邊眼睛感到太屌了很滿意。