LIVE／男神丁海寅抵台！現身與粉絲打招呼　《ETtoday》全程直播

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神丁海寅剛結束主演的韓劇《媽媽朋友的兒子》，馬不停蹄展開亞洲巡迴見面會「OUR TIME」，台灣站於23日連續兩場在Legacy TERA登場。向來寵粉的他，透過主辦單位公開抵台班機，預計在22日搭乘OZ711班機飛抵桃園機場，《ETtoday》將全程直播，一睹男神風采。

▲丁海寅即將在22日上午抵台，《ETtoday》全程直播。（圖／翻攝自丁海寅IG）



丁海寅戲約滿檔，儘管如此，他每年都會遵守承諾來到台灣會粉絲，預計23日在Legacy TERA連續兩場活動與粉絲見面。而他為此提前抵台，22日一早搭乘OZ711將在上午11點40分抵達桃園機場第二航廈，親切的他會到入境大廳與粉絲打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丁海寅挑戰一天開兩場見面會。（圖／翻攝自Facebook／Mixtag Private Limited）



睽違1年4度來台，丁海寅日前因為新劇《媽媽朋友的兒子》接受媒體聯訪，提及為了與維持良好的狀態，近來積極的健身與飲食控管，讓自己隨時保持在「Ready」的極佳狀態。

不過，他相當想念台灣美食，這次來台除了要與粉絲相見之外，也不敵台灣美食的魅力，透露要稍稍解放口慾，將珍珠奶茶和牛肉麵列入此次行程的「必吃清單」。