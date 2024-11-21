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五月天55場演唱會...上海嗨到「地震」！　阿信發聲呼籲了

記者蔡琛儀／台北報導

五月天昨（20日）在上海開唱，剛好也是他們「5525《回到那一天》」的第55場演唱會，在這特別有意義的一天，他們也想要和歌迷回到五月天第一次登台的那一天，回憶起第一次登台，看著印有自己名字的海報，五月天還是很興奮。

▲▼五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天上海開唱。（圖／相信音樂提供）

阿信說：「在5525演唱會我們讓大家看到現在，也讓大家看到五月天的最初，包括我們最初上台的歌曲，打造第8場專屬的開場。」隨即舞台一秒變成大安森林公園的露天音樂台，在月色映照下，他們，從第一首〈八月愛人〉唱到現在的〈後來的我們〉，從最初到現在串起五月天的自傳，續寫新的那一夜。

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上海11場演唱會，轉眼到了上海倒數場次，冠佑透露在日前的休息日到外灘走走，看到五月天的公仔、五月天的旗幟、五月天的公車和各種五月天元素，因此覺得演唱會也要有五月天元素，那就是五月天的歌，怪獸笑回：「我也有去外攤，也有看到五月天元素，看到冠佑在那走。」讓台下笑成一片，最後阿信表示，希望每位歌迷看到的不只五月天演唱會，還有五月天的嘉年華同樂，裝載著滿滿的五月天回憶繼續前行。

▲▼五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信呼籲觀眾以揮手代替跳動。（圖／相信音樂提供）

此外，五月天正在上海舉辦巡演，滿場歌迷太過熱情導致周遭住宅「地震」，因此登上了熱搜，主唱阿信不忘提醒粉絲，記得以揮手代替跳躍，「在我們的周邊，有我們親愛的左鄰右舍，真的感受到了地震！」而相信音樂也回應：「一知道這個狀況後，就在演唱會上呼籲以揮手代替跳動，也順利完成演唱會。」

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