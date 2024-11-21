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金高銀新綜藝首播就崩潰喊不錄！《酒路》合體李智雅買醉讓觀眾噴笑

文／妞新聞

從《孤單又燦爛的神－鬼怪》、 《The King：永遠的君主》、 《柔美的細胞小將》 到憑藉電影《破墓》拿下百想影后寶座，韓星「金高銀（金高恩）」上個月才透過同名小說改編電影《在熙的男，朋友》重返大螢幕的她，近期也馬不停蹄投入話題新作品Netflix《自白的代價》的拍攝，將與資深實力派演員「全道嬿（全度妍）」譜出禁忌女女戀。

狂飆神仙演技之前

金高銀居然推新綜藝啦

 
 
 
 
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▲金高銀合體李智雅推新綜藝《兩個人的酒路》。（圖／tvN）

金高銀攜手擁有代表神劇《太王四神記》、《Penthouse》的「李智雅」，合體成為新綜藝《兩個人的酒路THE WAYS OF TASTING》的固定主持人，兩人將在節目中於韓國、台灣兩地的餐酒館取材，撰寫威士忌與美食的專欄文章，已經在11月17日開播。

《兩個人的酒路》第一集就出包？

韓流女神大喊不錄了

▲《兩個人的酒路》首播。（圖／naver ，下同）

不過在第一集中，準備享受酒席的2位韓流女神，卻在製作組的任務公開之後傻眼了！原來必須將自己對於搭配威士忌的食物品味與經驗「寫成專欄」，而且是真的必須刊登在雜誌上的正式文章，李智雅滿頭問號表示：「這節目是沉重的主題嗎？我以為只要喝酒就可以了！」金高銀也慌張地喊不錄了：「我覺得現在得馬上下車」，一開場就笑聲連連。

接著金高銀馬上把燙手山芋推給李智雅表示：「歐膩不是很了解威士忌嗎？也很會寫文章，不如就寫李智雅與旅伴金高銀就好了！」讓一旁騎虎難下的李智雅哭笑不得：「怎麼有點受騙的感覺～」。

在節目組再度出題：「請用一個句子形容味道」的時候，正喝著威士忌配下酒菜的2位MC再度遭受巨大考驗，李智雅在句子裡藏抱怨：「開心的喝著突然壓力山大」，金高銀則是語出驚人：「我不知道，我想媽媽了！」自暴自棄的爆笑發言再度讓觀眾噴笑，兩人展現精彩化學反應，其實金高銀出道以來只出演過2檔固定綜藝，上一檔《盼望的大海》中的搭擋班底中也有李智雅，難怪默契這麼好了。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 金高銀, 李智雅, THE WAYS OF TASTING, 兩個人的酒路

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