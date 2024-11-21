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小S沒收到《獵人》卡牌走心了！　怒嗆蔡康永不是動漫迷：跩的二五八萬

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀到柯叔元、林玟誼、蘿莉塔、關韶文一起聊聊「蛤？你居然有這個？！為何大家都有獨漏我一個？」近期麥當勞舉辦聯名活動送出獵人全套卡包，許多網紅和藝人紛紛收到，只不過本身就是動漫狂魔的小S竟沒收到還大走心表示：「這部動漫我大概是幾億年前就開始看了！」更不忘吐槽有收到全套卡包公關品的蔡康永：「他根本不是動漫迷！你給他幹嘛！他還跩的二五八萬，蔡康永是喜歡公仔好嗎，我本來要幫你們PO，現在不用了！這我真的有氣到。」

▲▼小Ｓ沒收到速食店全套卡包大走心。（圖／東森綜合 提供）

▲小Ｓ沒收到獵人卡牌大走心。（圖／東森綜合 提供）

罕見出現在綜藝節目上的柯叔元來到《小姐不熙娣》宣傳新作品《阿榮與阿玉》，他坦言「其實不知道什麼是『公關品』」因為不曾收到，小Ｓ傻眼表示怎麼可能，追問過後才發現原來柯叔元手上戴的錶和全身整套的精品服裝全是廠商贊助，立刻引起陣陣驚呼「那就是公關品啊！」柯叔元才恍然大悟笑說「那我有收過」引起全場大笑。

▲▼小Ｓ沒收到速食店全套卡包大走心。（圖／東森綜合 提供）

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▲柯淑元錄製《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合 提供）

而本身喜愛打高爾夫球的他，笑說得知某個知名品牌都會贊助藝人，但自己也沒收到過，小Ｓ立刻虧：「你看演員都說不在乎，其實根本還是有在看！但因為你太少釋放出喜歡的東西了，所以品牌方都不知道」柯叔元一聽立刻對著鏡頭隔空喊話：「我喜歡打球，也喜歡刮鬍刀，我也希望有個髮蠟可以讓我一抓就很有型！」超級反差萌。

值得一提的是，《小姐不熙娣》節目班底Peggy就說近期有收到免費的高爾夫球10堂課程還加送球桿，此話一出大家立刻轉向柯叔元，只見他一臉深受打擊，下一秒竟突然站起身指著Peggy說：「那...我有什麼辦法可以跟你一樣呢？」立刻讓全場笑到東倒西歪。

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小S, 派翠克, 小姐不熙娣, 蔡康永, 獵人, 麥當勞

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