炎亞綸唱飛輪海的歌哭了！　親揭「刪歌內幕」：想對它們說抱歉

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸今（20日）舉辦生日音樂會，與跟粉絲歡慶39歲生日，他日前在Threads發文分享得知有粉絲癌逝的心聲，坦言自己確實有點小情緒，因此特別叮嚀大家一定要注意身體健康，「我自己經歷了好幾次的生離死別，所以我更用力的在過生活」，坦言現在就是好好充實自己，把握機會對身邊的人表達感謝和珍惜之意。

▲炎亞綸今晚唱完飛輪海的歌，忍不住落淚。（圖／晴空鳥提供）

還有日本粉絲被抽上台，用翻譯軟體問他：「你今天內褲是紅色的嗎？」被主持人關韶文直呼：「這願望太好了吧！你好會許願！」炎亞綸當場微傻眼，面對台下粉絲狂呼也想看的聲浪，笑說：「大家最近都玩很開。」但最後還是滿足眾人心願，把內褲褲頭露出讓粉絲觀看，立刻爆出陣陣尖叫聲，他也打趣對這名粉絲說：「我不想聊天了，我受傷了！」

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他今晚獻唱好幾首飛輪海經典歌曲，包括〈出神入化〉、〈動脈〉、〈一個人流浪〉、〈不會愛〉等，掀起一波回憶殺，全場紛紛大合唱，而他唱〈一個人流浪〉時更忍不住落淚，「蠻想對這些歌說抱歉的，沒什麼機會唱，它們都是很棒的歌，唱它們的時候情緒都很滿。」也說之前開唱，都會把這些歌排進歌單，但因要重新編曲、構思曲目故事，最後還是刪掉，「與其硬塞在我現在比較近期的歌曲，還不如單獨拉出來讓各位重新喜歡它們，這是我對這些歌曲的最大尊重。」一度講到哭，「太誇張了，我沒有想要哭欸！」

▲炎亞綸罕見向粉絲吐露內心話。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸也感性說：「我永遠記得我們四個人唱這首歌，第一次在大大小小的舞台上，那時沒想過會有這樣奇幻的一段旅程。」也說有段時間其實很困擾怎麼跟粉絲相處，找不到平衡點，「我當然理解看到偶像的心情，理解大家想接近偶像的心情，但我其實是蠻難承受讚美跟好聽聲音的人，我到現在還在學習，有陣子別人稱讚我很帥，我說我知道，那是一個方法讓我不會尷尬。」罕見向歌迷吐露最內心的一面。

而炎亞綸也感激表示，會珍惜每次表演機會，「未來也會繼續唱20年，陪伴大家走過更多歲月。」讓台下千名粉絲立即歡聲尖叫，氣氛歡樂。

▲炎亞綸和粉絲歡渡39歲生日。（圖／晴空鳥提供）