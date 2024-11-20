坎城獲獎跳過陸片抽籤　《狗陣》彭于晏頂光頭春節亮相

記者蕭采薇／台北報導

陸影抽籤配額於20日上午進行，爭取明年度唯十部陸片的在台上映機會。而由男神彭于晏主演的最新電影《狗陣》，則因榮獲今年坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，確認可直接跳過陸片配額抽籤在台上映，有望成為2025年首部在台上映的大陸電影。

▲彭于晏主演新片《狗陣》，榮獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎。（圖／海鵬提供）

《狗陣》是大陸導演管虎的新作，並由台灣男星彭于晏領銜主演，講述北京奧運開幕前夕，剛出獄的二郎（彭于晏飾）與一隻流浪狗相遇、踏上一場心靈救贖之旅的故事。彭于晏在片中頂著俐落光頭，沉默寡言、壓抑堅定，造型及演出均極具顛覆性。該片除獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，狗明星「小辛」也獲狗狗金棕櫚獎評審團大獎。

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管虎繼《老炮兒》、《八佰》等賣座鉅片後，在今年交出新作《狗陣》，將鏡頭對準大陸西北小鎮，透過實力派男神彭于晏與天才狗明星「小辛」連袂演出，踏上互相救贖的旅程。彭于晏認為片中黑狗就是二郎人生的鏡子，他們都在尋找生命的出路，坦言演出《狗陣》是他「人生中難得的體驗」。導演管虎大讚彭于晏「身上有一種單純的動物性，非常難得」，因此找他演出「二郎」。

▲彭于晏在《狗陣》頂著俐落光頭，造型及演出均極具顛覆性。（圖／海鵬提供）

《狗陣》劇情描述，剛出獄的二郎（彭于晏飾）重返故鄉。為了生計，他加入打狗隊，以捕運流浪狗為業。卻邂逅了一隻流浪黑狗，在幾度觀察後，他決定展開抓捕，不料卻被反咬一口，恰巧狂犬病毒正流行，兩個同病相憐的靈魂被隔離在一起，相濡以沫逐漸產生感情。

▲彭于晏、小辛在《狗陣》真摯動人的演出，征服各大國際影展。（圖／翻攝自彭于晏微博）

二郎為了自我救贖，更為拯救更多流浪狗，決定開始積極行動。片中演員除彭于晏、小辛，包括佟麗婭、賈樟柯、周游、胡曉光、王奕權、牛犇、張譯等都是一線巨星。彭于晏在《狗陣》中大多時候一語不發，僅憑眼神與動作就征服觀眾的心，更助該片勇奪今年坎城影展「一種注目」最佳影片大獎。

▲彭于晏以新片《狗陣》入選坎城影展，與「小辛」一人一狗魅力爆棚。（圖／海鵬提供）



彭于晏接到《狗陣》劇本時，已將近兩年沒拍戲。疫情讓他改變人生觀，正好遇見導演管虎邀請，馬上接演，彭于晏更坦言「沒有理由拒絕。」彭于晏、小辛在《狗陣》真摯動人的演出，搭配片中荒涼浩瀚的壯闊景緻，征服各大國際影展，接連入選墨爾本、愛丁堡、東京、紅海等各大國際影展。導演管虎日前更獲美國哥譚獎（Gotham Awards）最佳導演獎提名。