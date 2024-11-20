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趙薇名下2公司「突遭強制執行」！開罰金額曝網傻眼：侮辱性極強

趙薇名下公司被強制執行。（圖／擷取自微博）

▲趙薇名下公司被強制執行。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

以瓊瑤古裝劇《還珠格格》小燕子一角紅遍海內外的大陸女星趙薇，近年來可說是風波不斷，不僅於2021年被當局列為「劣跡藝人」影視作品全遭下架，她還與老公黃有龍捲入多起官司糾紛，導致趙薇名下2間公司遭「強制執行」，真實金額曝光後，網友全都看傻眼。

根據陸媒報導，趙薇夫婦於2016年成立「龍薇傳媒」有限公司，怎料在資金未到位、業務尚未開展之際，夫妻倆竟對外宣布要收購「萬家文化」(現已改名祥源文化)的股份，導致萬家文化股價快速暴漲又暴跌，誤導投資者造成損失，嚴重擾亂市場秩序，遭質疑是在割韭菜、空手套白狼，且收購過程還違反《證券法》，夫妻倆涉及多達逾400件金融案糾紛訴訟。

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根據中國企業工商資訊查詢平台「企查查」資料顯示，被執行人趙薇及其名下公司「浙江祥源文旅股份有限公司」、「西藏龍薇文化傳媒有限公司」的執行標的為8488元人民幣（約新台幣3.8萬元），2公司還另遭強制執行5689元人民幣（約新台幣2.5萬元），總計遭法院強制執行1萬4177元人民幣（約新台幣6.3萬元）

對此，「趙薇公司被強制執行14177元」一詞也迅速登上熱搜，消息曝光後，引起大陸網友熱議，「這金額是來搞笑的嗎」、「差點以為眼花了！少看了萬字…」、「我確認過眼神，元字前面沒有萬字」、「這點錢對她來說，傷害性沒有，侮辱性極強！也是制裁的一種」、「也挺搞笑的，才一萬多元都用上強制執行了」、「是二十年前欠了個手機嗎」、「這個數我都能幫他執行。」

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