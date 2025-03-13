和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber眾量級Andy指控家寧及其家人奪走他經營10年的頻道，影片發布後引來大批網友聲援，頻道訂閱數在短短2天內突破百萬，他也發文表達感謝，和家寧感情相當要好的YTR展榮展瑞在底下留言祝賀，引來酸民諷刺是切割家寧，對此，兩人也親自回應了。

▲展榮展瑞和家寧Andy感情要好。（圖／翻攝自Instagram／展榮 Keelong）

Andy的頻道訂閱數突破百萬後，展榮及展瑞也現身留言，寫道：「這是你應得的～善良的大男孩！」由於展榮展瑞和家寧相當要好，這番話被視為是切割家寧來蹭流量，但展榮展瑞大方回應批評，貼出Andy前一天請求外界不要殃及親友的聲明反擊：「Andy老師呼籲的都沒在看？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲展榮展瑞祝賀Andy。（圖／翻攝自Instagram／展榮 Keelong）

家寧先前因為疑似行為詭異，被挖出曾參加心靈課程，展榮展瑞也坦言上過課，展榮表示當初是被強迫加入，最後聽到要「拉人」就退出，從此聽到關鍵字一律拒絕；而展瑞因為正處於低潮期，因此有完整上完3個階段。

由於和Andy與家寧都是朋友，當時被問到眾量級分手一事，展榮展瑞表示私下都有傳訊關心，「認識他們太久了，只是朋友夾在中間也很為難，兩個人的事情就是交個當事人自己去處理，我打電話關心女方多一點，因為大家言論攻擊上有點太猛，當事人一定是很難受。」

▲展榮和家寧感情要好。（圖／翻攝自Instagram／展榮 Keelong）