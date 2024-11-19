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鍾孟宏《餘燼》爆兩極評價！　親上火線回應爭議：我知道水很燙

記者蕭采薇／台北報導

鍾孟宏新片《餘燼》上映，他率領主演莫子儀、許瑋甯、侯彥西等人，團隊接力跑遍近30場映前映後互動。面對網路上的正反觀影心得，導演鍾孟宏坦言：「當初我們要做這個片子的時候，我就知道腳踩進去的水是很燙的，但我如果不踩下去，就沒辦法讓大家用不同視角去看歷史。」

▲《餘燼》（左起）配樂盧律銘、導演鍾孟宏、許瑋甯、莫子儀、編劇朱嘉漢週末映後現身台北戲院與觀眾互動，全場座無虛席。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》（左起）編劇朱嘉漢、演員莫子儀、導演鍾孟宏、演員許瑋甯、配樂盧律銘，跑了近30場映後活動。（圖／本地風光提供）

鍾孟宏談及《餘燼》的創作初衷並非為了站在某一立場或刻意挑起爭議，而是透過受害者與加害者、警察隊長與小隊員、父親與女兒等角色之間的關係，回到人與人之間最真實的本質，「我們常說白色恐怖的記憶充滿悲苦，但以一個孩子的視角作為起點，從一雙鞋帶出他無法忘懷的記憶，這樣的講述方式能呈現深刻的傷痛與情緒的複雜性。」

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共同編劇朱嘉漢表示，電影以警匪類型和破碎敘事方式呈現歷史真相的多重面貌，他認為觀眾有憤怒或質疑的情緒，遠勝於麻木與漠視，並希望白色恐怖議題能持續引發省思。

▲《餘燼》（左起）配樂盧律銘、導演鍾孟宏、許瑋甯、莫子儀、編劇朱嘉漢週末映後現身台北戲院與觀眾互動，全場座無虛席。（圖／本地風光提供）

▲鍾孟宏（左）回應觀眾疑問，莫子儀（右）也直說這是一個很大膽的嘗試。（圖／本地風光提供）

莫子儀也直說這是一個很大膽的嘗試，「《餘燼》觸碰到了非常複雜的白色恐怖議題，我相信它沒有辦法在一部電影當中滿足所有角度的詮釋，但它可以是個引子，讓我們從不同角度去回朔這段歷史。如果我們不再仔細地面對這些傷口，它可能會變成一個更大的傷痕。」
 
導演相隔十年再度同框演出同一部電影的莫子儀與許瑋甯，雖然在《餘燼》中沒有對手戲，兩人一起宣傳仍覺得開心能碰到老朋友，莫子儀笑說：「我們都看著彼此的成長與轉變，比如說我們都步入婚姻，平時也會互相鼓勵和祝福。」

▲《餘燼》（左起）配樂盧律銘、導演鍾孟宏、許瑋甯、莫子儀、編劇朱嘉漢週末映後現身台北戲院與觀眾互動，全場座無虛席。（圖／本地風光提供）

▲（左起）配樂盧律銘、導演鍾孟宏、許瑋甯、莫子儀、編劇朱嘉漢週末映後現身台北戲院與觀眾互動，全場座無虛席。（圖／本地風光提供）

許瑋甯在映後中分享這次演繹的角色許小姐：「對於許小姐來說，她更多是在尋找與父親的連結，試圖理解他的過去、現在與未來。我認為這個角色的核心在於理解、將心比心，同時也是一段療傷與靠近的旅程。」《餘燼》現正熱映中。

 

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鍾孟宏, 餘燼, 張震, 莫子儀, 許瑋甯, 金士傑, 劉冠廷

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