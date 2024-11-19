《SCOOL》「小林柏宏」遭爆是劈腿慣犯！ 前女友看親密影片轟噁

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》正如火如荼播出中，沒想到其中人氣選手之一，被說和男神林柏宏神似的選手林子宸，今被一名女網友控訴多次劈腿，連在節目錄製期間都還有空腳踏兩條船，震驚不少粉絲。

▲林子宸被稱為「小林柏宏」。（圖／天空娛樂提供）

該名女網友表示，自己和林子宸交往兩年多，對方就劈腿2次，連對方的親密影片都看到了，而其中一次偷吃還是今年林子宸在南韓錄製《SCOOL》期間，她也公布與林子宸的聊天對話，男方坦言無法抗拒新鮮感才會一錯再錯。

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而上上週播出的集數中，導師羅志祥還耳提面命向幾名選手強調，當偶像一定要愛惜羽毛，「不要像我一樣犯錯，當你們的尖叫聲越大，有一天你不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍變得更大，這是我要告訴你們的，而我站在這裡，也是要告訴你們要自我警惕，當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要很對得起這個舞台，一定要很對得起你們每一次的表演。」當時林子宸也在其中聆聽，但卻沒將老師的話聽進耳裡。

林子宸因為長相與林柏宏有些神似，又被稱「小林柏宏」，而他的人氣票選名次一直相當前面，也曾在節目期間被選為「夢之隊」成員，還是節目主題曲〈Dream of you 〉MV C位，頗被看好能在下週總決賽可以成團出道，如今林子宸在此時被爆出感情醜聞，是否會影響下週出賽？節目製作公司天空娛樂表示：「正在了解狀況。」 至於是否參加下週的總決賽？公司回應目前賽制沒有異動，其餘仍在討論中。