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小孟老師／1月13日星座運勢　牡羊「感情運超旺」告白趁今天

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：建立良好形象
感情：一生一世相守
財運：適時調整財務
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：巨蟹

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雙子座

工作：為想要而努力
感情：微笑帶來桃花
財運：花少錢大享受
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：獅子

天秤座

工作：積極培養創新
感情：遇到年輕異性
財運：積極學習投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：推進產品升級
感情：美好愛情結晶
財運：積極探索理財
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子

金牛座

工作：得到事業靈感
感情：喜氣洋洋歡樂
財運：得到心怡禮物
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍

處女座

工作：聚焦產品創新
感情：收到告白情書
財運：網拍店家有賺
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：蘊釀成功習慣
感情：得到對方關心
財運：低預算好品質
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：天秤

天蠍座

工作：強化品牌形象
感情：收到異性禮物
財運：中獎機會略高
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：水瓶

雙魚座

工作：提升專注目標
感情：傾盡心扉甜蜜
財運：謹慎選擇投資
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：保持正向想法
感情：表白的好日子
財運：管理戶頭錢財
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：金牛

獅子座

工作：相信一切可能
感情：情人默契十足
財運：深入瞭解市場
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手

射手座

工作：拓展多元業務
感情：重視精神生活
財運：保持理性收益
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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