NanaQ出遊隔天「被前任提分手」！　合照刪光痛喊：短暫的甜蜜

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前在宣布認愛刺青男友沒多久後，就透露遭對方斷崖式提分手，事後更透過IG短片的方式，記錄失戀15天的心情轉變。最近她在IG上傳新片，透露分手前一天還和對方出遊，沒想到隔天就被對方甩，甚至遭封鎖及刪除合照。為此，她感慨表示：「沒想到短暫的甜蜜，付出的代價，是羞辱和傷害，現在仍然隱隱作痛。」

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ透露，某天半夜她收到前任傳來的分手訊息，但明明前一天雙方還一同參與聚會，不料在不到一天的時間，關係卻急轉直下。NanaQ坦言，令她錯愕的是，對方在傳完訊息後就立即封鎖她的聯絡方式，並迅速刪除所有共同合照，讓她無法回應，頓時感到被徹底切斷連結，「我想回訊息，沒想到我已經被封鎖了，社群上的合照他也刪光了，我好震驚、好錯愕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NanaQ拍片談分手後的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

面對突如其來的變故，NanaQ表示內心充滿震驚與痛苦，「我再也看不到他，也看不到我們的未來。」她將這段短暫的甜蜜形容為代價高昂，因為最終只留下了羞辱和傷害，讓她在情感上難以平復。為此，影片內容曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下留言安慰她，「辛苦了，加油」、「妳絕對值得更好的」、「沒事的妳很棒，也是最優秀的」。