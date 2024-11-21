小孟老師／11月21日星座運勢　雙魚豐盛獲利入袋

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：適合推新計劃
感情：美好狀態展開
財運：善理財收入增
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：良好人際關係
感情：放心得到真愛
財運：低風險的投資
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：事業領導有方
感情：得到對方信賴
財運：投資智慧增長
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
工作：信念帶動效益
感情：兩人幸福美滿
財運：學會理財管理
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：好的客戶服務
感情：拿到新的力量
財運：適應經濟變化
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：積極提升技能
感情：美好日正當中
財運：把握大勢發展
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：金牛
【水象星座】
工作：提高產能技術
感情：需要力量加持
財運：加班多財富多
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：職場領導有方
感情：分享愛給家人
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：善於應變危機
感情：對方感到溫暖
財運：豐盛獲利入袋
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
工作：可望談成生意
感情：朋友歡喜相聚
財運：財富平步青雲
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：學習效力提高
感情：兩人維持熱戀
財運：優惠中獎率高
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：承諾得到保證
感情：決心新的開始
財運：活用理財時機
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響