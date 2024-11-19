揭當年遭誘騙拍5張色照　韓女團曝「被迫公開」內幕

▲Stellar出道的成員佳英，揭露當年被騙拍「丁字褲照」演藝圈辛酸史。（圖／翻攝自MBN Entertainment）

圖文／鏡週刊

南韓新綜藝《Miss Back》節目主打邀請逐漸被大眾遺忘的偶像上節目，最近邀請曾以「限制級女團」Stellar出道的成員佳英，節目上她揭露當年被迫拍「丁字褲照」的演藝圈辛酸史。

當年以「限制級女團」Stellar的女團成員佳英，近日上韓綜辛酸揭當年被迫拍丁字褲照的內幕，透露當時都先試好裝了，但到拍攝MV現場團員們都被要求換穿煽情的緊身旗袍，甚至還要求她們裡面穿丁字褲，且旗袍裙邊開高衩到腰部，光想畫面有點色情，因此成員紛紛都表示沒辦法穿。

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佳英表示，即使當下團員們都拒絕煽情服裝，但公司仍引導誘騙的說，「為什麼還沒穿就說無法穿？不然先拍拍看，要是真的覺得太色情我們就換掉，太奇怪我們就不使用，會刪掉。」隨即團員們被迫換上新的服裝，更被迫拍了5張帶有顏色照片，事後公司的人看完覺得尺度太大，要她們再換別套衣服，「然而最後這樣的照片卻公開了。」讓現場主持人聽完紛紛摀著嘴憤怒飆罵。

▲「限制級女團」Stellar的女團成員佳英，近日上韓綜辛酸揭當年被迫拍丁字褲照的內幕。（圖／翻攝自MBN Entertainment YouTube）

事實上，Stellar女團2011年以4人女團出道，2年前走清純形象卻不紅，2013年突然改穿性感服裝後雖有討論度，但最後卻淪為「限制級女團」，期間團員來來去去，在2018年解散時共有8名成員，其中佳英為元老成員。對此，佳英節目上也坦言，淪落限制級女團後，經常會收到網友私訊「生殖器」照片，讓她不堪其擾。



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