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《永夜星河》疑踩廣電禁令！網氣「多拍1分鐘能死嗎」洩真結局照

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《永夜星河》昨日（17）推出付費搶先看大結局，讓追劇粉絲提前一次看到完結篇，然而結局引發兩派意見討論。更有人直指，原因與廣電總局的影視政策有關。

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲虞書欣、丁禹兮主演的《永夜星河》在大陸推出付費搶先看大結局，完結篇劇情曝光。（圖／翻攝自微博）

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《永夜星河》改編自晉江文學城作家白羽摘雕弓的小說《黑蓮花攻略手冊》，編劇是《蒼蘭訣》的白錦錦與《長風渡》的席如遠，導演是趙一龍。劇版描述上班族凌妙妙意外進入小說《捉妖》系統，為了回到現實世界，必須完成攻略男二的任務，且完結篇描述妙妙得知了作家浮舟創作的原因，並且回到現實世界，最後前去參加作家浮舟簽書會，然而當女主角聽到作家浮舟喊她名字後，鏡頭僅停在女主角的表情特寫，劇集便畫下句點。

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》結局在鏡頭特寫女主角表情時畫下句點。（圖／翻攝自微博）

畫面僅停在女主角虞書欣表情後就結束，引發大批網友不滿，緊接著陸網曝光一張丁禹兮身穿時裝站在書店階梯上的照片，聲稱「前兩天的路透就是永夜大結局」，並加上Hashtag「大結局虞書欣對面站的是丁禹兮」。強調該場戲其實男主角也在場。

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲《永夜星河》結局戲片場照外洩，丁禹兮以時裝造型站在書店階梯上，觀眾解讀他站在女主角面前。（圖／翻攝自微博）

網友則「最後轉個鏡頭多拍一分鐘能死嗎」、「都在旁邊了幹嘛不露臉……好生氣」、「非得留個尾巴讓觀眾自己想，就老老實實，實實在在he，寫清楚不好嗎我真的是服了」、「來都來了為啥沒有鏡頭啊」、「什麽意思這個大結局是前兩天補拍的嗎」。更有人留言稱「應該是拍了又被剪了，演員出過了通告，應該是因為這個結局明令禁止有雙穿傾向」、「因為穿越的是被明令禁止拍出來的，這樣已經很不錯了，之前有人因為穿越劇這種東西跳樓了，覺得自己真的穿越，所以被禁止了」、「好像是因為過不了審才這樣的」。

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲網友紛紛表達不滿情緒。（圖／翻攝自微博）

陸網關注的廣電總局政策，指的是2015、2016年發表的《電視劇內容製作通則》，其中第五條詳細規定不能在電視劇出現具體內容，包括禁止同性戀、婚外情、未成年人早戀，還有不能出現如「宣揚靈魂附體、輪迴轉世、巫術作法等封建迷信思想」。部分網友認為，劇情疑似踩雷「穿越」所以剪掉了。

▲▼《永夜星河》結局疑似踩廣電禁令被剪片。（圖／翻攝自微博）

▲有網友轉發廣電總局規定，推測《永夜星河》劇情踩雷禁令。（圖／翻攝自微博）

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