ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／壁虎黃迪揚「出道合作楊貴媚」有洋蔥　金鐘感言背後藏故事

記者黃庠棻／專訪

男星黃迪揚在《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒，劇中一句「我家最多就是充電器，因為手機絕對不可以沒有電，可是我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電！」講出了許多上班族的心聲。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

在《影后》中，黃迪揚精湛的演技也獲得許多觀眾讚賞，他接受《ETtoday星光雲》專訪，大方表示近期有感受到人氣上升，不改幽默性格說道「雖然Instagram粉絲數漲得有點慢，但真的有」，同時謙虛地感謝嚴藝文導演讓他遇到好的劇本與角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

談到在《影后》中印象最深刻的台詞，黃迪揚笑說就是「我累了」那一段，剛好他本身是從高雄到台北打拼，以前拍戲有遇過爺爺告別式差點不能去的情況，台詞講到媽媽生病，他直呼「會覺得天啊，演員沒有放假，在螢幕前也不能悲傷」，剛好也反映了各行各業的共鳴，尤其「我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電」這句，笑說「希望可以找我代言行動電源」。

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

被問到看到印象最深刻的留言，黃迪揚笑說「說我像伍思凱的那個很好笑」，覺得自己倍感榮幸，直呼「能被討論真的滿好的」，甚至還有人說他像胡瓜、羅時豐，他都感到相當幽默，不過強調自己不用Threads，都是老婆或是朋友截圖給他看的。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

而黃迪揚回憶起拍攝《影后》，坦言像是壁虎，或是《鹽水大飯店》裡的阿德都是自己的「命定角色」，尤其是壁虎的個性跟他本人很像，原來從小他跟家中的女性長輩都很親近，小時候就會跟著媽媽、外婆、阿姨一起出門逛街，甚至連買內衣的經驗都有。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

因此，黃迪揚在飾演壁虎一角其實「沒有很擔心跟大咖女星對戲」，尤其他並非第一次跟楊貴媚合作，回憶起兩人的第一次相遇，他只是客串的角色，沒想到拍完之後對方稱讚了他一句「你是劇場出來的齁」，間接認可了他的實力派演技。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

後來，楊貴媚拍攝該劇到最後一場戲時，想起了黃迪揚，建議劇組再加一場戲給他，於是他又多了一個畫面，只是當時的他沒有自信，也不像現在會說話，他在前輩經過的時候只敢小聲地說了一聲「謝謝」，雖然時至今日他還是不知道楊貴媚有沒有聽到他的感謝，但他對前輩的提攜仍感動在心頭。一直到《影后》，黃迪揚再度跟楊貴媚合作，這次的他已經成為片場的開心果，不管是戲裡還是戲外都是「壁虎」。

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

事實上，黃迪揚跟《影后》的導演嚴藝文戲外是認識多年的好朋友，以前雙方家裡住很近，他跟老婆常常會吃飽飯就帶著水果散步到導演家串門子，這次一起合作他笑說每次演完對方都會大喊「爛透了」，但大家都覺得其實那是個稱讚。

▲▼《老少女奇遇記2》開播記者會-嚴藝文。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃迪揚跟嚴藝文是多年好友。（圖／記者周宸亘攝）

因為跟嚴藝文認識許久，黃迪揚在《影后》的拍攝現場也成了導演的垃圾桶、出氣包，私下的相處常常互相鬥嘴、罵來罵去，不過坦言對方總是「刀子嘴豆腐心」，他更回憶2023年奪下金鐘獎最佳男配角時曾透露有經濟困難的時候，嚴藝文一聽到消息，馬上致電給他要他有困難就要開口「雖然不能借大筆的錢，但一兩個月的生活費還是可以的，都是自己人」，讓他相當感動。

▲《影后》編導嚴藝文、監製丁長鈺。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚跟嚴藝文是多年好友。（圖／Netflix提供）

不僅如此，黃迪揚先前的金鐘獎感言「你一定要珍惜在你還沒發光之前，就看見你的人」近期也被挖出討論，他一聽馬上笑說「對啊，就像胖姐說的」，他表示當時上台就覺得一定要感謝曾經給予幫助的人，像是羅北安、嚴藝文，還說道「我覺得嚴藝文就是我的乾姐姐，雖然她不想承認」。

▲第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，迷你劇集(電視電影)男配角獎，黃迪揚/看海。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃迪揚奪下第58屆金鐘獎戲劇類迷你劇集（電視電影）男配角獎。（圖／記者林敬旻攝）

談到羅北安，黃迪揚眼裡都是滿滿的感謝，兩人在2010年演出舞台劇《瘋狂電視台》認識，雙方一碰面就很投緣，對方也總是不藏私，會傳授表演秘訣給他，直呼「我就像他徒弟一樣」。

更讓黃迪揚印象深刻的是，羅北安曾經寫過一封EMAIL給所有業界認識的人，特地推薦了黃迪揚這個演員，信中都是稱讚他的演技、努力等等。當黃迪揚一看到那封推薦信，馬上就紅了眼眶落下男兒淚，不過記得當時羅北安的最後一句話寫的是「PS這不是我的第一封推薦信，第一封是推薦謝盈萱」，羅北安大方提攜後輩的態度讓黃迪揚至今回想起來都相當激動。

《人間條件1》6度加演(羅北安)（圖／記者李鍾泉攝）

▲黃迪揚相當感謝羅北安的提攜。（圖／資料照）

因此，黃迪揚在2023年一宣布入圍金鐘獎後，他馬上寫好感言，每天出門倒垃圾都會練習一遍再回家，背得滾瓜爛熟，心裡想著如果真的上台領獎，一定要好好感謝一路走來給他幫助的人，果真他的努力沒有白費，成功上台一一點名自己的貴人。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，迷你劇集（電視電影）男配角獎，黃迪揚／看海。（圖／三立提供）

▲黃迪揚的金鐘感言感動許多人。（圖／三立提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃迪揚, 影后, 楊貴媚, 嚴藝文, 羅北安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主播李文儀7萬粉專消失！　捲粉專消失潮「哀鴻遍野」…3小時搶救
  2. 曾智希八點檔被推落海…沒領便當　「眼角點痣」全新帥氣造型出場
  3. B.A.P文鐘業迅速返台見粉絲　「緊身上衣超惹火」撩妹：想我嗎～
  4. 《消失的豪門妻》長澤雅美驚爆突然消失！　5任丈夫都是大咖急尋人
  5. 《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺
  6. 《影后》謝盈萱「唐老鴨逼問」花絮照曝光！　導演嚴藝文就蹲旁邊
  7. 談隔代教養！張瑞夫作文「我的媽媽」都寫阿嬤　遭老師警告無奈全說了
  8. 雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情
  9. 哪有這麼帥的聖誕老公公！Ozone挑禮物送粉絲　宣布12月重磅好消息
  10. 南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366