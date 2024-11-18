專訪／壁虎黃迪揚「出道合作楊貴媚」有洋蔥　金鐘感言背後藏故事

記者黃庠棻／專訪

男星黃迪揚在《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒，劇中一句「我家最多就是充電器，因為手機絕對不可以沒有電，可是我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電！」講出了許多上班族的心聲。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

在《影后》中，黃迪揚精湛的演技也獲得許多觀眾讚賞，他接受《ETtoday星光雲》專訪，大方表示近期有感受到人氣上升，不改幽默性格說道「雖然Instagram粉絲數漲得有點慢，但真的有」，同時謙虛地感謝嚴藝文導演讓他遇到好的劇本與角色。

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▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

談到在《影后》中印象最深刻的台詞，黃迪揚笑說就是「我累了」那一段，剛好他本身是從高雄到台北打拼，以前拍戲有遇過爺爺告別式差點不能去的情況，台詞講到媽媽生病，他直呼「會覺得天啊，演員沒有放假，在螢幕前也不能悲傷」，剛好也反映了各行各業的共鳴，尤其「我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電」這句，笑說「希望可以找我代言行動電源」。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

被問到看到印象最深刻的留言，黃迪揚笑說「說我像伍思凱的那個很好笑」，覺得自己倍感榮幸，直呼「能被討論真的滿好的」，甚至還有人說他像胡瓜、羅時豐，他都感到相當幽默，不過強調自己不用Threads，都是老婆或是朋友截圖給他看的。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

而黃迪揚回憶起拍攝《影后》，坦言像是壁虎，或是《鹽水大飯店》裡的阿德都是自己的「命定角色」，尤其是壁虎的個性跟他本人很像，原來從小他跟家中的女性長輩都很親近，小時候就會跟著媽媽、外婆、阿姨一起出門逛街，甚至連買內衣的經驗都有。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

因此，黃迪揚在飾演壁虎一角其實「沒有很擔心跟大咖女星對戲」，尤其他並非第一次跟楊貴媚合作，回憶起兩人的第一次相遇，他只是客串的角色，沒想到拍完之後對方稱讚了他一句「你是劇場出來的齁」，間接認可了他的實力派演技。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

後來，楊貴媚拍攝該劇到最後一場戲時，想起了黃迪揚，建議劇組再加一場戲給他，於是他又多了一個畫面，只是當時的他沒有自信，也不像現在會說話，他在前輩經過的時候只敢小聲地說了一聲「謝謝」，雖然時至今日他還是不知道楊貴媚有沒有聽到他的感謝，但他對前輩的提攜仍感動在心頭。一直到《影后》，黃迪揚再度跟楊貴媚合作，這次的他已經成為片場的開心果，不管是戲裡還是戲外都是「壁虎」。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

事實上，黃迪揚跟《影后》的導演嚴藝文戲外是認識多年的好朋友，以前雙方家裡住很近，他跟老婆常常會吃飽飯就帶著水果散步到導演家串門子，這次一起合作他笑說每次演完對方都會大喊「爛透了」，但大家都覺得其實那是個稱讚。

▲黃迪揚跟嚴藝文是多年好友。（圖／記者周宸亘攝）

因為跟嚴藝文認識許久，黃迪揚在《影后》的拍攝現場也成了導演的垃圾桶、出氣包，私下的相處常常互相鬥嘴、罵來罵去，不過坦言對方總是「刀子嘴豆腐心」，他更回憶2023年奪下金鐘獎最佳男配角時曾透露有經濟困難的時候，嚴藝文一聽到消息，馬上致電給他要他有困難就要開口「雖然不能借大筆的錢，但一兩個月的生活費還是可以的，都是自己人」，讓他相當感動。

▲黃迪揚跟嚴藝文是多年好友。（圖／Netflix提供）

不僅如此，黃迪揚先前的金鐘獎感言「你一定要珍惜在你還沒發光之前，就看見你的人」近期也被挖出討論，他一聽馬上笑說「對啊，就像胖姐說的」，他表示當時上台就覺得一定要感謝曾經給予幫助的人，像是羅北安、嚴藝文，還說道「我覺得嚴藝文就是我的乾姐姐，雖然她不想承認」。

▲黃迪揚奪下第58屆金鐘獎戲劇類迷你劇集（電視電影）男配角獎。（圖／記者林敬旻攝）

談到羅北安，黃迪揚眼裡都是滿滿的感謝，兩人在2010年演出舞台劇《瘋狂電視台》認識，雙方一碰面就很投緣，對方也總是不藏私，會傳授表演秘訣給他，直呼「我就像他徒弟一樣」。

更讓黃迪揚印象深刻的是，羅北安曾經寫過一封EMAIL給所有業界認識的人，特地推薦了黃迪揚這個演員，信中都是稱讚他的演技、努力等等。當黃迪揚一看到那封推薦信，馬上就紅了眼眶落下男兒淚，不過記得當時羅北安的最後一句話寫的是「PS這不是我的第一封推薦信，第一封是推薦謝盈萱」，羅北安大方提攜後輩的態度讓黃迪揚至今回想起來都相當激動。

▲黃迪揚相當感謝羅北安的提攜。（圖／資料照）

因此，黃迪揚在2023年一宣布入圍金鐘獎後，他馬上寫好感言，每天出門倒垃圾都會練習一遍再回家，背得滾瓜爛熟，心裡想著如果真的上台領獎，一定要好好感謝一路走來給他幫助的人，果真他的努力沒有白費，成功上台一一點名自己的貴人。

▲黃迪揚的金鐘感言感動許多人。（圖／三立提供）