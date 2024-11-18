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哪有這麼帥的聖誕老公公！Ozone挑禮物送粉絲　宣布12月重磅好消息

記者吳睿慈／台北報導

人氣男團Ozone迎接成軍1週年時，舉辦近距離見面會與粉絲一起慶祝，本年度迎來2週年，他們雖然忙於首場台北小巨蛋演唱會和籌備發行首張專輯《New Moon》分身乏術，仍然把歌迷放在心中，悄悄準備起和O.A.O.（官方粉絲名）的聚會，確定將在12月21日於高雄後台Backstage舉辦「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會，邀請歌迷一起歡度聖誕節！

▲Ozone陪粉絲過聖誕節。（圖／索尼音樂提供）

▲Ozone陪粉絲過聖誕節。（圖／索尼音樂提供）

本次見面會內容，由Ozone參與規畫設計，6人親自選購聖誕節禮物送給幸運粉絲，合力創作全新聖誕歌曲，預計在見面會上首度公開演唱。他們第一次到高雄舉辦見面會，接下親自規劃設計的重責大任，他們笑說：「我們發現會有很多問題，就是我們想法太多造成『選擇障礙』！」由於無法「全都要」，Ozone特別在放假時約出來面對面開會，討論了2個小時，好好做出選擇，並交出製作精美PPT給公司，希望O.A.O.能感受到聖誕節的幸福感以及溫暖。

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他們也將變身聖誕老公公，1人親自挑選1份聖誕禮物送給現場的幸運粉絲，每位成員的挑選標準不盡相同，子翔笑說：「會以我喜歡的物品為主，好讓O.A.O.無時無刻想到我。」哲言考量到O.A.O.們平日為他們到處奔波很辛苦，因此禮物主題是「放鬆」；佳辰透露自己的主題是「卡哇伊（可愛）」，煥鈞也選擇以可愛和療癒為禮物準則；祖安則表示會選購有聖誕氛圍的禮物，「且禮物會有兩份，一份給O.A.O.，一份給我自己。」文廷則希望收到他禮物的粉絲能夠「會心一笑」，強調「有實用性」。

▲▼ 哪有這麼帥的聖誕老公公！Ozone挑禮物送粉絲　宣布12月重磅好消息。（圖／索尼音樂提供）

▲Ozone化身聖誕老公公，親自挑禮物送粉絲。（圖／索尼音樂提供）
  
「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會門票啟售日別有意義，預計在子翔22日生日當天的中午12點在KKTIX開賣，他提前許下願望：「我的生日願望是希望粉絲朋友都能夠順利買到票，可以一起過屬於我們跟O.A.O.的聖誕節！」當天入場的粉絲可以獲得專屬VIP Pass一張、有機會和Ozone單獨視訊機會的聖誕魔法小卡包以及個人與Ozone合照一張。這次將推出聖誕派對專屬周邊商品，包含聖誕小卡、最符合節日的聖誕襪組、還有成員們拍攝的2025年桌曆。

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Ozone, 子翔, 哲言, 佳辰, 煥鈞, 祖安, 文廷

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