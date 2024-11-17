王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

記者潘慧中／綜合報導
王思佳2021年生下女兒「小王美」後，雖然不時會分享母女生活照，但她始終未讓女兒的正臉入鏡。沒想到，最近竟然有網友偷拍她孩子的影片，讓她親上火線直言：「身為媽媽，這就是底線！」
▲王思佳心痛女兒當下明明有說不要拍，最後還是被偷拍了。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
王思佳16日深夜在Instagram限時動態呼籲，她非常願意和粉絲合照，「但是真的請你們不要偷拍！」被偷拍的影片中，她發現3歲女兒當下不但有驚覺被偷拍、還有明確指著對方說不要拍，「我現在都覺得看了很心疼。」
▲▼王思佳平常相當保護女兒的隱私。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
想藉此提醒大家多一點同理心，「你幫我拍得很醜都無所謂，但偷拍會比較開心嗎？」王思佳無奈說道。她相信大家沒有惡意，但經過此事，她希望大家能更注重肖像權、尊重他人意願，「更不要偷拍別人的孩子！」
▲王思佳希望大家能更注重肖像權。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
值得慶幸的是，在朋友協助一直私訊下，該支影片已經被刪除了，王思佳謝謝所有能理解她的粉絲朋友，「真的身為媽媽，這就是底線。」
王思佳IG全文：
謝謝我的朋友
一直幫我私訊
現在影片已經刪除了
再次謝謝所有理解我的粉絲朋友
還有你們所有人的私信
真的身為媽媽，這就是底線
真的再次在這邊跟大家呼籲
如果想要合照，我都非常非常願意
但是真的請你們不要偷拍
剛剛那個影片裡面，我女兒發現他被拍
（我沒看到拍攝者）
我女兒在影片裡面明確的指著對方說不要拍
（人多，我真的沒有聽見）
我現在都覺得看了很心疼
能不能夠多一點同理心？
你幫我拍的很醜都無所謂
但偷拍會比較開心嗎？
我都願意相信大家沒有惡意
但是真的經過這次的事情
再次麻煩大家注重肖像權尊重別人的意願
更不要偷拍別人的孩子
謝謝大家～
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