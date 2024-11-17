王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

記者潘慧中／綜合報導

王思佳2021年生下女兒「小王美」後，雖然不時會分享母女生活照，但她始終未讓女兒的正臉入鏡。沒想到，最近竟然有網友偷拍她孩子的影片，讓她親上火線直言：「身為媽媽，這就是底線！」

▲王思佳心痛女兒當下明明有說不要拍，最後還是被偷拍了。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



王思佳16日深夜在Instagram限時動態呼籲，她非常願意和粉絲合照，「但是真的請你們不要偷拍！」被偷拍的影片中，她發現3歲女兒當下不但有驚覺被偷拍、還有明確指著對方說不要拍，「我現在都覺得看了很心疼。」

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▲▼王思佳平常相當保護女兒的隱私。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



想藉此提醒大家多一點同理心，「你幫我拍得很醜都無所謂，但偷拍會比較開心嗎？」王思佳無奈說道。她相信大家沒有惡意，但經過此事，她希望大家能更注重肖像權、尊重他人意願，「更不要偷拍別人的孩子！」

▲王思佳希望大家能更注重肖像權。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



值得慶幸的是，在朋友協助一直私訊下，該支影片已經被刪除了，王思佳謝謝所有能理解她的粉絲朋友，「真的身為媽媽，這就是底線。」

王思佳IG全文：

謝謝我的朋友

一直幫我私訊

現在影片已經刪除了

再次謝謝所有理解我的粉絲朋友

還有你們所有人的私信

真的身為媽媽，這就是底線

真的再次在這邊跟大家呼籲

如果想要合照，我都非常非常願意

但是真的請你們不要偷拍

剛剛那個影片裡面，我女兒發現他被拍

（我沒看到拍攝者）

我女兒在影片裡面明確的指著對方說不要拍

（人多，我真的沒有聽見）

我現在都覺得看了很心疼

能不能夠多一點同理心？

你幫我拍的很醜都無所謂

但偷拍會比較開心嗎？

我都願意相信大家沒有惡意

但是真的經過這次的事情

再次麻煩大家注重肖像權尊重別人的意願

更不要偷拍別人的孩子

謝謝大家～