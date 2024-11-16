BBC《亞洲》紀錄寶島生物！　製作人博士論文就是「台灣特有種」

記者蕭采薇／台北報導

BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》（Asia），是首部聚焦亞洲的生態環境紀實節目，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林（Jonny Keeling）日前來台受訪，透露除了與台灣生物學家合作外，他本身的博士論文，研究的就是台灣特有種的山羌（Muntiacus）。

▲BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林。（圖／BBC Earth提供）



喬尼基林表示：「我們在英國很少有機會看到台灣的野生動物，台灣是一個美麗的地方，有很多新的野生動物故事，我們與台灣生物學家合作，提供了非常多相關的資訊。」他強調：「因為台灣的動物故事很少被大家瞭解，我們剛好有認識台灣當地的工作人員，他會跟我們分享很多精采的故事，所以在7集的節目中，可以看到幾十分鐘的台灣故事是很不錯的。」

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▲大赤鼯鼠每晚滑翔約150公尺前往辛亥國小對面森林覓食，正好飛身在學校招生看板前。（圖／BBC Earth提供）

團隊在整個亞洲總共有1000到1500位工作夥伴，很多時候會是與在地的攝影團隊合作，像是印尼、巴基斯坦、印度等等，喬尼基林說：「由當地的攝影師來講當地的故事，是非常適切的作法。好處是，他們會提供給我們從未聽聞的故事。」

▲喬尼基林日前來台，並接受訪問。（圖／BBC Earth提供）

然而亞洲部分地區對野生對物的保育觀念依然落後，甚至利用動物賺取觀光財的情況，喬尼基林坦言：「我們在每一集的節目都會有個段落是關於保育的部分，在第5集《擁擠的大陸》中專門講述有些野生動物和人類比鄰而居的故事，有在城鎮安家的老虎，還有為了討食而阻礙交通的大象。」

不過團隊也在《亞洲》最後一集主題「拯救亞洲」中，敘述許多熱心人士致力於拯救亞洲的野生動物，喬尼基林說：「他們巧妙的解決方案，讓亞洲大陸的未來充滿了希望與樂觀，我們想要講的故事是人們如何努力在保護我們居住的星球。」

▲在台灣的片段中，拍下雄性獨角仙在城市的樹上爭鬥，試圖將對手從樹幹上扔下。（圖／BBC Earth提供）

《亞洲》雖然節目只有7集，但每集的1小時，可能是花了幾百個小時來做拍攝，喬尼基林透露：「總共拍攝的檔案是1.2 PB（Petabyte），1200 TB（Terabyte），大概是2200萬個大櫃子，如果用紙張來算的話是5兆張紙。剪輯的總共花費的時間大概是一年左右，每一集花了5個月的時間在剪。」

▲喬尼基林熱愛野生動物，博士論文更是研究台灣特有種山羌。（圖／BBC Earth提供）

而支持喬尼基林繼續下去的熱情，來自於對自然的喜愛，他說：「我對於動物行為有非常多的熱情和好奇，總是在想接下來到底還可以拍什麼呢？」喬尼基林也笑說：「牠們也有家庭要照顧，會求偶、有友誼也會互相欺騙，動物其實跟人很像，只是更有趣更精采。」

▲台北101入鏡《亞洲》。（圖／BBC Earth提供）

基於推廣的使命，此次《亞洲》也與韓團SEVENTEEN合作，由他們演唱主題曲。喬尼基林不諱言：「我們希望藉由與受歡迎的韓團合作，吸引年輕人讓他們願意來了解自然界，去年他們唱片的銷售量比泰勒絲還多，同時他們也是UNESCO聯合國教科文組織的青年親善大使。」稱讚SEVENTEEN是最適合不過的人選。《亞洲》將於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。