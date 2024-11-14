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啦啦隊女神突宣布「4天後動手術」！　陳波波樂觀喊：結果都接受

記者王靖淳／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」正妹陳波波日前在IG限動發文透露，發現肚子裡有顆瘤，同時也坦言心情感到不小的壓力，貼文曝光後立即引發外界關注及討論。為此，陳波波今（14）日再度發文分享身體狀況，同時也透露自己預計在11月18日接受手術，「我個人是看得很開的，什麼樣的結果我都接受。」

▲▼陳波波。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

▲陳波波是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

陳波波坦言這段時間比較少發動態，是因為正專注休養，並對收到眾多粉絲的關心表示感動和感謝。針對大家對她肚子上「梳子」的誤解，陳波波解釋，由於照片畫質不佳，導致不少人誤認為是膠帶，同時也以幽默的語氣面對即將來臨的手術，她希望腫瘤是良性的，並期望手術後疤痕能小小的，更自嘲說：「還有醒得來，喂」，展現她樂觀開朗的一面。

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▲▼陳波波。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

▲陳波波在IG向大家報平安。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

陳波波強調對手術結果持開放態度，無論結果如何都能接受。最後，她也提醒大家，平時如果身體有異樣，一定要及時做檢查。事實上，陳波波日前發文透露，此前因肚子常隆起，且在球場上頻繁往廁所跑，曾引起不少人開玩笑，讓她一度尷尬。經過幾次前往診所進一步檢查，才發現腹部的問題，「大家以後不要再笑我肚子很大、很愛在球場跑廁所了，因為檢查後發現，我肚子有11公分的瘤。」

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陳波波, 啦啦隊, 中信兄弟, Passion Sisters

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