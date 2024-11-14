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真人版「白雪公主」詛咒川普支持者「永不得安寧」　釣出馬斯克開酸

瑞秋曾格勒（右圖）不滿川普（左圖）當選美國總統。（翻攝IMDb、Donald J. Trump臉書）

圖文／鏡週刊

美國前總統川普（Donald Trump）贏得2024年大選，將於明年1月重返白宮。川普的壓倒性勝利，讓左派人士極度不滿，包含一票好萊塢明星，在迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）飾演女主角的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler），在社群媒體表達對大選結果的不滿，更詛咒川普支持者「永不得安寧」，一番言論引發川普支持者反彈，川普的助選大將、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也狂酸曾格勒「很刻薄」。

曾格勒早前在個人IG限動貼出黑底圖，寫道：「我無言以對，又是4年的仇恨，將我們推向一個我不想生活的世界。」她擔心之後無法安心生兒育女，擔憂女性墮胎權不再受到保障……

曾格勒坦言，她對選舉結果感到震驚，「我為那些早上醒來感到害怕的朋友感到心碎。我在這裡陪伴著你們，一起哭泣、吶喊、擁抱，一起對左派再次不能幫我們開創新局表達哀傷。」她還稱，這場失敗「不應該發生，也不應該以這麼多票數的差距結束。」

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最後曾格勒引述美國跨性別歌手埃塞爾凱恩（Ethel Cain）的言論：「希望支持川普的人、投票給川普的人，還有川普本人，都永遠不得安寧。」

曾格勒的發言引爆川普支持者反彈，推特帳號「@EndWokeness」轉發相關消息，釣出馬斯克本人狂酸曾格勒：「她聽起來很刻薄。」（She sounds mean.）

馬斯克留言，酸曾格勒「很mean」。（翻攝X@EndWokeness）

▲馬斯克留言，酸曾格勒「很mean」。（圖／翻攝X@EndWokeness）

真人版《白雪公主》未上映先轟動。（翻攝IMDb）

▲真人版《白雪公主》未上映先轟動。（圖／翻攝IMDb）

真人版《白雪公主》未上映先轟動。（翻攝IMDb）

▲真人版《白雪公主》未上映先轟動。（圖／翻攝IMDb）

事實上，曾格勒過去爭議不斷，除了因飾演真人版《白雪公主》，遭外界批評膚色不夠白、不符合「白雪」形象；去年D23博覽會，她批評1937年動畫版過度強調白雪公主的愛情，還稱王子是跟蹤狂，「一個暗中跟蹤她的傢伙？太奇怪了！太奇怪了！」

曾格勒透露，真人版劇情經過改編，不再讓白雪被王子拯救或只追求真愛，此發言不只惹怒動畫版影迷，更讓原版《白雪公主》導演大衛漢德（David Hand）的兒子怒轟，政治正確汙辱了經典電影，更直言：「父親和華特迪士尼會氣到從棺材裡跳出來。」

此外，曾格勒去年為電影《沙贊！眾神之怒》宣傳時，曾拒絕與中國粉絲合照，遭質疑歧視亞裔。對此她回應，希望大家尊重女性，並曝光與亞裔人士的訪問片段，澄清自己沒有歧視。真人版《白雪公主》預計於2025年3月在北美上映，曾格勒的政治言論是否會影響電影票房，有待關注。


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鏡週刊, 瑞秋曾格勒, 川普, 馬斯克

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